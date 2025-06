Paris Saint-Germain : la star de NBA Kevin Durant devient actionnaire minoritaire du club

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi que la star du basket-ball Kevin Durant avait acquis une participation minoritaire dans le club, afin de diversifier avec lui sa stratégie commerciale. Le PSG pas répondu sur la hauteur de l'investissement de Kevin Durant au sein de son actionnariat.

La star du basket-ball Kevin Durant a acquis une participation minoritaire dans le Paris Saint-Germain, a annoncé vendredi le club, annonçant diversifier, avec lui, sa stratégie commerciale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international, investit dans le PSG aux côtés de Qatar Sports Investment (QSI)", a écrit le club champion d'Europe dans un communiqué.

À lire aussi Football : le PSG retient les candidatures de Massy et Poissy pour son grand stade

Cet accord "ouvre la voie à des collaborations innovantes dans les domaines des produits dérivés et contenus médiatiques", a poursuivi le PSG, évoquant le développement de sa "croissance commerciale, notamment sur les marchés américains et internationaux" à travers ce partenariat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Investissement avec QSI"

Durant, 36 ans, deux fois vainqueur de la NBA avec les Golden State Warriors (2017, 2018) et quadruple champion olympique avec les États-Unis, entre au capital du PSG via sa société de médias et d'investissement Boardroom.

Il doit également apporter "son expertise sur la stratégie multisports du Paris Saint-Germain, notamment concernant des projets futurs dans le domaine du basket-ball", a ajouté le club, sondé par la NBA pour le développement d'une NBA Europe. Contacté, le PSG pas répondu sur la hauteur de l'investissement de Kevin Durant au sein de son actionnariat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le PSG "a de grands projets et j'ai hâte de participer à la prochaine phase de croissance et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement avec QSI", a réagi Durant dans le communiqué. Le PSG dispute actuellement la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.