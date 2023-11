Paris Games Week : l'engouement pour le e-sport se confirme d'année en année

L'édition 2023 de la Paris Games Week s'achève ce dimanche porte de Versailles, à Paris. L'occasion de découvrir l'engouement pour le e-sport. En clair, des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. Europe 1 s'est rendue à la grand-messe française du jeu vidéo.

Dans les couloirs de la Paris Games Week, des milliers de personnes se dirigent vers le hall où se trouve une arène. Au programme, un tournoi d'un jeu emblématique, Rocket League, mêlant voitures et football, où deux équipes s'affrontent pour marquer le plus de buts en cinq minutes. Face à eux, une foule de supporters dans une ambiance digne d'un match de Ligue 1.

"Des joueurs presque considérés comme des athlètes"

Aujourd'hui, l'e-sport est un sport à part entière et se développe vite avec la multiplication de tournois et d'événements, mais aussi avec la construction de stades dédiés, comme celui prévu à Évry l'année prochaine. Selon le streamer LifeIsCool, référence du commentaire de match depuis plusieurs années, il n'y a pas que les infrastructures qui évoluent. "On a des joueurs qui sont maintenant considérés presque comme des athlètes parce qu'ils sont obligés d'avoir une nutrition spécifique, un rythme de sommeil qui est aussi très réglementé, avec des coachs mentaux stratégiques également. On a vraiment tout un écosystème qui est finalement très similaire au sport", explique le commentateur.

Preuve de son évolution, l'e-sport dépasse désormais le cadre des événements comme la Paris Games Week. Cette semaine, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a même appelé la France à devenir un leader européen dans le secteur.