INFO EUROPE 1 - Emmanuel Macron soutient la création d’un musée du jeu vidéo

Ce projet "du plus grand musée du jeu vidéo du monde" est l’initiative du youtubeur "Ici Japon" (1 million d’abonnés) et fait en ce moment l’objet d’un financement participatif sur la plateforme Kisskissbankbank qui atteint plus d’1,7 million d’euros.

Emmanuel Macron réaffirme la place du jeu vidéo dans la culture française

Toujours selon les informations d’Europe 1, dans cette courte prise de parole, le locataire de l’Élysée va réaffirmer la place du jeu vidéo dans la culture française. Le 30 juin dernier, alors que les émeutes éclataient partout en France, Emmanuel Macron tenait notamment pour responsables les jeux vidéo.

"On a l’impression parfois que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués", expliquait-il. Le chef de l’État était ensuite revenu sur cette déclaration le 16 septembre. "J’ai fait bondir les gamers", avait-il reconnu, avant d'assurer que les jeux vidéo étaient "une chance pour la France".