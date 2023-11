«Faire bouger les lignes» : à la Paris Games Week, les femmes font leur place dans le monde du jeu vidéo

C'est le plus grand salon du jeu vidéo en France : la Paris Games Week est le rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières nouveautés du secteur. Et parmi les gamers présents cette année dans les allées du salon, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Du côté des studios de création, la tendance est la même puisque 24% des salariés sont désormais des femmes, selon le Syndicat national du jeu vidéo, soit dix points de mieux qu'il y a dix ans.

Entre le stand d'arcade et celui de Harry Potter, Léonie, huit ans, agrippée au bras de sa maman, a les yeux qui brillent. "Je joue beaucoup avec mes frères, notamment à Mario", souligne la petite-fille, qui espère bien travailler plus tard dans le secteur. "Il y a des métiers qui peuvent se développer autour du jeu vidéo et qui doivent être plus accessibles pour les femmes", estime sa mère au micro d'Europe 1.

"Changer les mentalités"

Un peu plus loin, Léna distribue les brochures de son école spécialisée dans le design de jeux vidéo. Autour d'elle, ses camarades, tous masculins. "Pour une soixantaine d'élèves, on n'est que sept femmes", regrette-t-elle.

"Je pense qu'une personne qui est dans l'industrie depuis bien plus longtemps que moi peut penser que, vu que je suis femme, je mérite peut-être moins la place qu'un homme. Mais c'est important de faire changer les mentalités, de faire bouger les lignes", ajoute la jeune femme.

Des studios qui y trouvent leur compte

Être pionnière, c'était le rêve d'Anna. Il y a sept ans, elle devient directrice artistique dans un studio de développement. "À mon arrivée, on était très peu de femmes. Et maintenant, les femmes représentent 24% de la masse salariale. Il y a un intérêt pour les studios d'accueillir plus de femmes, puisque 34% d'entre eux ont mis des mesures en place pour avoir une équité salariale" et plus de femmes dans l'industrie, ajoute Anna.

Et selon la créatrice, c'est aussi l'assurance de retrouver plus d'héroïnes sur les écrans de nos consoles dans les années à venir.