Paralympiques 2024 : deux doublés, 11 médailles... Pluie de médailles pour la France en para-cyclisme

Razzia tricolore en para-cyclisme ! La discipline a rapporté la bagatelle de 11 médailles à la délégation tricolore, dont quatre en or, rien que ce mercredi. De quoi porter le total à 49 breloques pour la France qui s'installe à la quatrième place du classement des médailles.

La moisson a commencé peu après 9h ce mercredi matin avec l'argent remporté sur le contre-la-montre par la jeune Heïdi Gaugain (19 ans), trois jours après sa deuxième place obtenue en poursuite individuelle sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a longtemps cru pouvoir décrocher l'or, mais la dernière cycliste à s'élancer, la Britannique Sarah Storey, lui a damé le pion pour quatre secondes. "J'ai hâte, je vais essayer de pas faire n'importe quoi, de ne pas m'affoler, ça me met vraiment en confiance", a-t-elle expliqué après les 14,5 km du parcours mal plat, tracé en Seine-Saint-Denis.

Léauté améliore le total de Tokyo

Pour goûter à la première médaille d'or tricolore de la journée, il n'a fallu attendre qu'une trentaine de minutes. Sacré en C5, catégorie qui regroupe des coureurs souffrant d'hémiplégie ou roulant avec une seule jambe, Alexandre Léauté offrait à la France sa 12e médaille d'or dans ces paralympiques et améliorait (déjà) le total obtenu à Tokyo il y a trois ans. En retard lors du premier temps intermédiaire, le Breton a fait la différence dans la deuxième partie des 14,5 km du parcours. "J'ai entendu que j'étais en retard au premier intermédiaire, je ne me suis pas découragé et je savais que la deuxième partie me convenait mieux", a-t-il expliqué.

La collecte de médailles s'en ensuite poursuivie avec Elie de Carvalho, médaillé d'argent, toujours en contre-la-montre, aux côtés de son guide Mickaël Guichard. Le cycliste déficient visuel de 29 ans et son pilote terminent à un peu plus de 12 secondes de la première place des Néerlandais Tristan Bangma et Patrick Bos. Un peu plus tôt, c'est Florian Jouanny qui apportait à la France une nouvelle médaille, en bronze cette fois-ci, dans la catégorie H2, destinée aux tétraplégiques.

Le bronze, c'est également le métal que Dorian Foulon a enfilé autour du cou après une jolie troisième place en catégorie C5 qui regroupe les para-cyclistes amputés ou sévèrement atteints d'une main et d'un pied. Il ajoute une médaille à son palmarès, après celle en or glané samedi lors de la poursuite.

Le Cunff et Le Rousseau s'offrent un doublé

Et puis, aux alentours de 15h, le para-cyclisme français s'est offert le premier doublé de sa journée. Kévin Le Cunff s'est offert la médaille d'or du contre-la-montre dans la catégorie C4, juste devant son jeune compatriote Gatien Le Rousseau. Maudit sur la piste, avec quatre quatrièmes places en deux participations aux Jeux paralympiques, Kévin Le Cunff et ses 36 ans ont pris une revanche éclatante. Les deux coureurs s'alignent en catégorie C4, destinée aux parasportifs atteints d'une amputation tibiale, d'une atteinte sévère d'une jambe, ou d'une atteinte légère des quatre membres et du tronc.

De quoi conclure en beauté le formidable bilan français du jour ? Que nenni ! Thomas Peyroton-Dartet, dans la catégorie C3 réservée aux athlètes ayant une atteinte neurologique ou fonctionnelle des deux membres inférieurs, ou aux amputés fémoraux utilisant une prothèse, s'empressait d'ajouter une nouvelle médaille - en or qui plus est - au clan français. Le Haut-Garonnais de 39 ans s'est imposé avec plus de 43 secondes d'avance sur son dauphin, l'Espagnol Eduardo Santas Asensio. Para-cycliste depuis peu, ce policier s'offre une première médaille paralympique pour sa première participation, et ce malgré une fracture de la clavicule subie début juillet.

Un deuxième doublé pour finir en beauté

Dans la catégorie H5, destinée aux paraplégiques, amputés, ou infirmes moteur cérébraux ayant opté pour cette position, Loïc Vergnaud montait sur la 3e marche du podium quelques minutes plus tard. À Tokyo, ce cycliste qui active son pédalier en étant assis, à la force de ses bras, avait été triple médaillé d'argent, montant également sur la deuxième marche du podium lors de la course en ligne et du relais par équipe H1-5.

Et la journée s'est achevée en apothéose avec un nouveau doublé tricolore : Mathieu Bosredon en or et Johan Quaile en argent. Le premier, âgé de 33 ans, a survolé les 28,3 km de ce chrono de la catégorie H3, réservée aux sportifs paraplégiques sans mobilité volontaire du tronc. Le second n'avait pas connu de podiums internationaux avant 2023, et monte sur la deuxième marche du podium dès sa première participation aux Jeux paralympiques, à 32 ans. Avec un total de 18 breloques en para-cyclisme, l'objectif minimal de 20 médailles fixé par le staff des Bleus ressemble désormais à une formalité.