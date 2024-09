Tourisme : la France n'est «pas au rendez-vous» de l'accessibilité, selon le gouvernement

Avec 560.000 établissements recevant du public qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, la France "n'est pas au rendez-vous", a jugé mardi la ministre délégué démissionnaire au Tourisme, Olivia Grégoire.

Environ 560.000 établissements recevant du public ne sont pas accessibles en termes de mobilité

"C'est joli de regarder les Jeux olympiques et paralympiques, d'applaudir les athlètes paralympiques, c'est encore mieux s'ils peuvent aller dans les cafés, hôtels et restaurants et on n'est pas au rendez-vous", a estimé la ministre déléguée démissionnaire lors d'une conférence de presse sur le bilan touristique de l'été. "On a encore un peu du travail sur l'accessibilité", a-t-elle dit rappelant que sur les 1,5 milliard d'euros dévolu lors du comité interministériel sur le handicap, "350 millions ont été fléchés il y a 18 mois pour accompagner les établissements recevant du public, au nombre de 800.000 dans notre pays".

Environ 560.000 établissements recevant du public ne sont pas accessibles en termes de mobilité, selon Olivia Grégoire. Sur le fonds ouvert à l'automne 2023, "l'État prend en charge jusqu'à 50% des frais engagés pour la mise en accessibilité de son commerce, son café, de son hôtel, de son restaurant" avec un plafond de 20.00 euros", a-t-elle rappelé. "Malgré la forte communication, un peu plus de 500 dossiers de demande ont été déposés, ce n'est pas à hauteur de l'effort que nous devons faire", a ajouté Olivia Grégoire.

"On a encore, si ce n'est un Everest, au moins à Mont Blanc à gravir pour être une société inclusive", a-t-elle estimé. Par ailleurs, en juillet et août, "65% des Français sont partis en vacances cet été, deux points de moins que l'été dernier, mais un point de plus qu'en 2022", selon la ministre déléguée démissionnaire et 88% d'entre eux ont choisi de rester dans l'Hexagone.

Durant les Jeux olympiques et paralympiques, la "fréquentation touristique internationale est en augmentation de 13% à Paris", selon Olivia Grégoire avec des arrivées aériennes en provenance de Chine en hausse de 43%, des États-Unis et du Japon de 13%. Les recettes touristiques internationales en juillet sont en augmentation de 8%. Durant les Jeux olympiques, "1,4 million de touristes" français "se sont rendus à Paris, soit une hausse de 27%", a ajouté la ministre déléguée démissionnaire.