Open d'Australie : Pierre-Hugues Herbert franchit le premier tour, Serena Williams se qualifie en 49 minutes

Pierre-Hugues Herbert (55ème mondial) s'est qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens de l'Américain Sam Querrey (49ème) en quatre sets 5-7, 7-6 (8/6), 6-3, 6-1, mardi à Melbourne.

Une première victoire pour Herbert. Malgré des abdominaux manifestement douloureux, qu'il s'est fait masser peu avant la fin de la deuxième manche, Herbert est sorti vainqueur après un peu plus de 2h30 de match. L'Alsacien de 27 ans sera opposé au Sud-Coréen Hyeon Chung, demi-finaliste sortant à Melbourne, ou à l'Américain Bradley Klahn (78ème) au tour suivant. Ce n'est que la deuxième fois, après 2016, qu'il franchit le premier tour à l'Open d'Australie. Avant l'édition 2019, il restait sur deux éliminations d'entrée.

Deux défaites féminines françaises. Côté dames, Pauline Parmentier (55ème) et Fiona Ferro (98ème) n'ont pas franchi le premier obstacle. La première s'est inclinée face à la Russe Anastasia Potapova (6-4, 7-6 (7/5), la seconde contre la Chinoise Qianq Wang (6-4, 6-3). Sept autres Français et deux autres Françaises sont attendus sur les courts du Melbourne Park mardi.

Qualification rapide et facile pour Serena Williams. Quant à Serena Williams, elle s'est promenée pour son retour en compétition officielle. La star américaine a expédié l'Allemande Tatjana Maria (73ème) 6-0, 6-2 en 49 minutes au premier tour. Sa précédente sortie, en finale de l'US Open début septembre dernier, est encore dans les mémoires : Serena s'était emportée contre l'arbitre, le Portugais Carlos Ramos, et avait reçu trois avertissements, le dernier pour insulte. À portée de raquette, son rêve d'égaler le record absolu de trophées en Grand Chelem, détenu par l'Australienne Margaret Court, joueuse des années 1960-1970, s'était évanoui, au moins temporairement.

Sur la Rod Laver Arena mardi, vêtue d'une combishort verte et de collants résille couleur peau, la cadette des sœurs Williams (37 ans) a expédié le premier set en seulement 18 minutes. De l'autre côté du filet, Maria ne servait alors que 13% de premières balles et n'avait frappé qu'un coup gagnant. La seconde manche a demandé guère plus d'efforts à l'Américaine. Au deuxième tour, Serena affrontera la Canadienne Eugenie Bouchard, ex-n°5 mondiale aujourd'hui 79ème, ou la Chinoise Peng Shuai, bénéficiaire d'une invitation.

Nishikori se qualifie sur un abandon. Mené deux sets à zéro, Kei Nishikori n'a trouvé son salut que dans les crampes qui ont assailli son adversaire : le Japonais (n°9) a fini par bénéficier de l'abandon du Polonais Kamil Majchrzak, issu des qualifications, au milieu du cinquième set (3-6, 6-7 (6/8), 6-0, 6-2, 3-0 ab.).

À 23 ans, Majchrzak disputait le premier match de sa carrière en Grand Chelem, son deuxième seulement sur le circuit principal (hors Coupe Davis). Et le 176ème mondial - son meilleur classement - n'avait jusque-là jamais défié de joueur membre du top 50. Au début de la troisième manche, sous une trentaine de degrés, le Polonais s'est retrouvé presque dans l'impossibilité de jouer, main et jambes tétanisées. Il a fini par renoncer au milieu du cinquième set, abandonnant la victoire à Nishikori après un peu moins de trois heures de match.