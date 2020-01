Open d'Australie : dernier français en lice, Gaël Monfils se qualifie pour les 8èmes de finale

Gaël Monfils, unique Français encore en lice, poursuit sa route en 8èmes de finale de l'Open d'Australie. Dernier représentant français sur les 18 engagés (treize dans le tableau masculin et cinq dans le féminin), il a écarté le Letton Ernests Gulbis 7-6 (7/2), 6-4, 6-3. "Je suis très content de la façon dont j'ai joué", a déclaré le Parisien de 33 ans avant de quitter le court. Il n'avait pas atteint ce tour depuis 2017.

Il faut dire que Gulbis, 25ème mondial, a vécu des saisons bien plus glorieuses qui l'ont emmené jusqu'aux demi-finales à Roland-Garros et au top 10 mondial. Mais c'était en 2014 et désormais, le 10ème mondiale c'est Monfils.

Résultants surprenants du côté féminin

Pour les femmes, les résultats font la part belle aux outsiders. Au lendemain des éliminations prématurées de la tenante du titre Naomi Osaka et de la favorite Serena Williams, qui était en quête d'un 24ème titre record en Grand Chelem, c'est donc la Tchèque Pliskova, numéro deux mondiale, qui a quitté le tournoi, éjectée par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Celle-ci, 30ème mondiale, n'avait encore jamais battu son adversaire du jour. Tout au mieux lui avait-elle pris un set lors de leur 6ème et dernière rencontre jusque-là, en 2018 sur le gazon d'Eastbourne. Mais samedi, c'est elle qui a remporté les deux sets du duel, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) en 2h25.

Du côté des hommes, Rafael Nadal a débuté son duel face à son compatriote espagnol Pablo Carreno sur le court Rod Laver.