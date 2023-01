Open d'Australie : Daniil Medvedev éliminé dès le troisième tour par Sebastian Korda

Daniil Medvedev, 8e mondial et finaliste des deux dernières éditions, a été éliminé dès le troisième tour de l'Open d'Australie par l'Américain Sebastian Korda (31e), vainqueur du Russe 7-6 (9-7), 6-3, 7-6 (7-4), vendredi à Melbourne. Medvedev, qui était devenu numéro 1 mondial un mois après sa finale dans le Majeur australien l'an dernier, n'a jamais trouvé la solution face à Korda qui a réussi 50 coups gagnants (contre 28 pour Medvedev).

"J'ai fait ce qu'il fallait malgré les hauts et les bas"

C'est donc Korda qui affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (11e) dimanche pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. "C'est incroyable, j'ai fait ce qu'il fallait malgré les hauts et les bas dus à la tension", s'est réjoui l'Américain de 22 ans dont le père Petr a remporté l'Open d'Australie en 1998, soit deux ans avant la naissance de Sebastian.

Ce dernier a effectivement pris Medvedev à son propre jeu en le contrôlant du fond du court. Il a toujours été devant au score, obligeant le Russe à lui courir après. Ainsi dans le premier set, Korda a pris les devants avec un double break pour mener 4-1 et, si Medvedev a recollé à 6-6, c'est bien l'Américain qui s'est imposé dans le jeu décisif. Puis dans le deuxième set, Korda a réussi le break d'entrée pour mener 3-0 et a conservé l'avantage jusqu'au bout. Il a de nouveau pris le service de son adversaire d'entrée de troisième manche, pour mener 2-0, mais Medvedev est revenu à 4-4 et semblait reprendre confiance.

Contre-performance pour Daniil Medvedev

Cependant, dans le jeu décisif, Korda s'est rapidement détaché 6 points à 1 avec cinq balles de match à suivre. Medvedev a sauvé la première sur un service gagnant et Korda a semblé nerveux sur ses deux points de service concédés sur des fautes directes. Il s'est néanmoins bien repris et a conclu le match d'un magnifique coup droit décroisé gagnant.

Medvedev avait atteint au moins les huitièmes de finale à Melbourne lors de ses quatre précédentes participations. Pour sa première apparition l'an dernier, Korda avait été éliminé au troisième tour par l'Espagnol Pablo Carreno. Il a déjà disputé deux huitièmes de finale en Grand Chelem, en 2020 à Roland-Garros et en 2021 à Wimbledon.