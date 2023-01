Open d'Australie : quand Andy Murray élimine Thanasi Kokkinakis à... 4h06 du matin

Ils ont tenu les spectateurs en haleine jusqu'au bout de la nuit. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, le Britannique Andy Murray, ancien numéro 1 mondial et l'Australien Thanasi Kokkinakis ont livré une bataille homérique de 5 heures et 50 minutes qui s'est achevée à 4h06 du matin. Et à la fin, c'est bien l'inoxydable écossais de 35 ans qui a triomphé face au joueur local, de neuf ans son cadet, mais qui comptait pourtant deux sets d'avance (4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5).

L'entame de match est, en effet, à l'avantage de Kokkinakis (159e à l'ATP) qui a pu compter sur le soutien d'un public, logiquement acquis à sa cause. Mais c'était sans compter sur la résilience d'Andy Murray, tombé à la 66e place mondiale mais toujours aussi batailleur et bagarreur sur le court. Le Britannique empoche le troisième set, égalise à deux manches partout et prend le service de son adversaire au meilleur des moments dans le cinquième set à 5-5. Le Britannique ne tremble pas au moment de conclure et se qualifie pour le troisième tour. Au beau milieu de la nuit australienne.

Le record du match le plus tardif attendra

Insuffisant néanmoins pour en faire le match le plus tardif de l'histoire du tennis. Celui-ci s'est disputé en février dernier à l'Open d'Acapulco au Mexique et avait vu l'Allemand Alexander Zverev écarter l'Américain Jenson Brooksby au terme d'une rencontre achevée à 4h50 du matin, heure locale. Le précédant record datait de 2008 et une confrontation entre l'Australien Lleyton Hewitt et le Chypriote Marcos Baghdatis, cette fois à l'Open d'Australie, qui s'était étirée jusqu'à 4h34.

Cette rencontre de près de 6 heures entre Murray et Kokkinakis était en revanche bien loin de détrôner l'affiche la plus longue de l'histoire qui avait opposé le Français Nicolas Mahut à l'Américain John Isner au premier tour de Wimbledon en 2010. La partie avait duré 11 heures et 5 minutes, reparties sur trois jours et s'était conclue par la victoire du géant Isner (2,08m) 70-68 au dernier set.