Open d'Australie : Rafael Nadal arrache la victoire face à Daniil Medvedev

Rafael Nadal a remporté le tournoi de l'Open d'Australie. Le star du tennis espagnole s'est imposée ce dimanche face au Russe Daniil Medvedev, reversant l'issue du match. C'est un long combat qu'ont donné les deux stars du tennis, 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24.

Celui que l'on surnomme l'"Ogre de l'ocre" décroche ainsi son deuxième titre à l'Open d'Australie, après une première victoire remportée en 2009. Mais renforce aussi sa légende avec cet historique 21e titre du Grand Chelem. Il est toutefois encore à trois longueurs de la Margaret Court, 24 fois victorieuse en Grand Chelem. Rafael Nadal devient à 35 ans le seul détenteur du record de Majeurs chez les hommes, avec désormais une longueur d'avance sur le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic.

© William WEST / AFP

"Pendant ces 3 semaines ici, j'ai reçu beaucoup d'amour et de soutien", a remercié Rafael Nadal au moment de récupérer son trophée. "Un grand merci. (...) Ca a été dur pendant un an et demi."

Son adversaire l'a félicité. "Ce qu'il a fait aujourd'hui est incroyable. J'étais bluffé. Pendant le match, j'essayais juste de jouer au tennis et à la fin je lui demandé 'Es-tu vraiment fatigué ?' (Rires). Le niveau était très haut."