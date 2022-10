«On ne peut que savourer» : la famille de Karim Benzema aux anges après son sacre

Immense favori, Karim Benzema a décroché lundi soir le Ballon d'Or 2022 de meilleur joueur. Une consécration pour l'attaquant du Real Madrid qui a reçu le trophée des mains de Zinédine Zidane, dernier lauréat français en 1998. "C'est le Ballon d'Or du peuple", a déclaré l'avant-centre des Bleus. Sa famille, qui réside dans la banlieue de Lyon, était très émue lundi soir au moment de la remise du trophée, à commencer par son oncle, Farid, qui n'a rien raté de cette soirée inoubliable.

"C'est totalement mérité"

Karim Benzema vient de recevoir le Ballon d'Or. Son oncle Farid qui le regarde à la télé savoure le moment. "Le Ballon d'Or est totalement mérité dans la mesure où il a fait une superbe saison cette année. Je pense que le Ballon d'Or, c'est une récompense sur l'ensemble de la carrière du joueur. Être 14 ans au Real de Madrid, ce n'est pas rien."

Après des périodes difficiles pendant l'affaire de la sextape, ce Ballon d'Or est une récompense qui rejaillit sur toute la famille Benzema. "Là, on ne peut que savourer. Pendant la remise du trophée, j'ai des souvenirs de mon papa. Avant Karim, il y a des générations derrière qui l'ont porté, notamment mon papa. On a toujours été respectueux, ça ne va rien changer à nos habitudes, on va rester comme on est et puis la vie continue. C'est 'le Ballon d'Or du peuple', le Ballon d'Or de tout le monde", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Farid Benzema est heureux pour son neveu et attend de pouvoir toucher le Ballon d'Or pour de vrai.