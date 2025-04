JO d'hiver 2030 : Cyril Linette nommé directeur général du comité d'organisation

Edgar Grospiron tient enfin son bras droit. Cyril Linette a été nommé directeur général du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030 à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est tenu à Lyon, ce jeudi. "Cela va permettre de lancer vraiment la machine", avait estimé une source proche du comité d'organisation.

Cyril Linette, l'ancien dirigeant du site de paris hippiques PMU âgé de 54 ans, a été nommé jeudi directeur général du comité d'organisation des JO d'hiver 2030 après dix jours de tergiversations, à l'issue d'un conseil d'administration qui s'est tenu à Lyon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Edgar Grospiron tient enfin son bras droit. L'ancien champion de ski de bosses, intronisé président du comité d'organisation le 18 février, avait finalement jeté son dévolu sur l'ancien journaliste de Canal + après avoir refusé à la mi-mars de choisir parmi les quatre candidats qui restaient encore en lice. L'ancien directeur des sports de Canal + et ex-directeur général de l'Équipe devait alors être nommé le 7 avril lors d'un précédent bureau exécutif du comité d'organisation.

"On a remis de l'ordre"

Mais les membres du Club des cinq qui chapeautent Alpes 2030 - les deux régions PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et AURA (Auvergne-Rhône-Alpes), les comités olympique et paralympique ainsi que le ministère des Sports - avaient peu goûté d'être mis devant le fait accompli. Ils avaient demandé à Edgar Grospiron davantage de temps pour rencontrer Cyril Linette, et juger de ses capacités à diriger un comité d'organisation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On a remis de l'ordre", avait alors indiqué à l'AFP le président de la région PACA Renaud Muselier. Mais alors que la nomination de l'ex-dirigeant du PMU devait intervenir lundi lors du lancement officiel de la Solideo (société chargée de la livraison des ouvrages olympiques) à Marseille, elle avait été de nouveau repoussée pour ne pas faire de l'ombre à cette journée de lancement de la Solideo.

L'arrivée d'un directeur général était en tout très attendue par nombre d'acteurs d'Alpes 2030. "Cela va permettre de lancer vraiment la machine", avait estimé une source proche du comité d'organisation il y a quelques jours. La structuration de l'organisation est en effet toujours à faire, avec notamment les recrutements des directeurs des différents services qui ne pouvaient se faire sans directeur général. En septembre 2024, Cyril Linette avait tenté sans succès d'accéder à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP), battu par Vincent Labrune.