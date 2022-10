Olympique de Marseille : Gerson envisage d'«aller voir ailleurs», selon son père

Il commence à être habitué au banc de touche. Gerson, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille n'a pas joué une seule minute avec son club, depuis trois matches (à domicile contre Lens, à Paris et à Lisbonne face au Sporting Portugal). Le Brésilien Gerson, joueur clé de l'équipe de Jorge Sampaoli, digère mal cette situation selon les informations de "L'Equipe".

Titulaire indiscutable sous l'ère Jorge Sampaoli, il est désormais un choix secondaire pour Igor Tudor l'entraîneur actuel de l'OM. Ce dernier l'a relégué petit à petit dans la catégorie "remplaçants", lui préférant Amine Harit et Matteo Guendouzi aux postes offensifs en soutien d'Alexis Sanchez.

"On trouvera un autre club"

L'ancien joueur de Flamengo, au Brésil, pense déjà à la suite et envisage de quitter le club. Marcao, son père et agent, s'est confié sur la situation de son fils dans le journal "L'Equipe". "Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, a lâché le père de Gerson. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible."

Gerson souhaiterait même aller plus et aurait confié à ses proches vouloir partir. Un souhait confirmé par son père qui a déclaré : "On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato."

Ces déclarations auront sûrement des conséquences dans le vestiaire Olympien. La rumeur FC Séville, aujourd'hui entraîné par Jorge Sampaoli, l'ancien coach de Gerson à l'OM, circule dans les rues phocéennes.