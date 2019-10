Olivier Giroud en Equipe de France : stop ou encore ?

Samedi, au lendemain de la victoire de l'Equipe de France de football en Islande pour les qualifications à l'Euro 2020, les spécialistes de la planète football critiquent le jeu produit par les Bleus. Autour de Lionel Rosso dans Europe 1 Sport, Ambre Godillon de Yahoo Sports, Nabil Djellit de France Football, Patrick Juillard de Football365 et l'ancien joueur professionnel Marc Libbra s'interrogent sur le cas Olivier Giroud. L'attaquant de 33 ans, en manque de temps de jeu à Chelsea, doit-il rester à la pointe de l'attaque française ?

5 buts lors de ses 8 derniers matchs

Pour Marc Libbra, lui aussi attaquant dans les années 90, Giroud est indispensable : "Il répond toujours présent quand on fait appel à lui. Il n'est pas très beau à voir jouer, pas très élégant mais en tout cas, avec lui, ça gagne !". Force est de constater que l'attaquant tricolore a, en effet, inscrit 5 buts lors de ces huit dernières apparitions avec la tunique bleue.

Et si Ambre Godillon estime qu'il "sait faire taire ses détracteurs", Patrick Juillard avance, sans concession : "Si c’est pour gagner 1-0 en Islande alors qu’on est champion du monde en titre en étant poussif et pratiquement irregardable, Giroud suffit largement. Si on veut être plus ambitieux et jouer un autre football, si on veut assumer notre titre de champion du monde et ne plus avancer masqué, Giroud n’est plus indispensable".

Alors, pour ou contre Olivier Giroud en Equipe de France ?