Nouvelle-Zélande-France : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier test match du XV de France ?

Le XV de France débute sa tournée estivale ce samedi face aux All-Blacks au Forsyth Barr Stadium de Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Pour cette rencontre, Fabien Galthié a dû remanier son effectif à cause des blessures de plusieurs cadres ainsi que des absences des finalistes du Top 14.

Premier grand défi pour les Bleus. Ce samedi matin (9h05), le XV de France se déplace à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, pour défier les All-Blacks. Pour cette rencontre, la première des trois prévues contre les vice-champions du monde, l’entraîneur Fabien Galthié s’attend à un "défi impossible" avec huit joueurs sans sélection au coup d’envoi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L e défi semble impossible à réaliser, est-ce que tu en es?"

Lors de cette tournée estivale, les supporters français ne devront pas s’étonner de voir une équipe remaniée dans le Forsyth Barr Stadium de Dunedin. Emmenés par Gaël Fickou, le capitaine, la moitié des 23 joueurs inscrits sur la feuille de match ont au mieux cinq sélections avec le XV de France.

Pourquoi un tel effectif ? Pour cette tournée, Fabien Galthié doit composer avec les blessures de plusieurs cadres ainsi que la dispense de certains, préférant se régénérer après leur saison.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

📍𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗥𝗨𝗡 à Dunedin !



Derniers réglages avant le premier match face à la Nouvelle-Zélande demain.



📺 A suivre sur @canalplus à 9h05 ! pic.twitter.com/qj1WLsXWcn — France Rugby (@FranceRugby) July 4, 2025

"J'ai dit à tous les joueurs : 'le défi semble impossible à réaliser, est-ce que tu en es?'. Et tous ceux qui sont là ont dit oui", a raconté jeudi le sélectionneur des Bleus lors de l’annonce de la composition de l’équipe. Pour cette rencontre attendue face aux All-Blacks donc, cinq titulaires et trois remplaçants vivront samedi leur premier match officiel avec le Coq.

Des absences de taille

Mais le groupe actuel des Bleus a aussi connu quelques blessures, à l’image du Bayonnais Cheikh Tiberghien, prévu titulaire avant cela, et Léo Barré, qui continue de s'entraîner à part du groupe après une blessure à la cuisse. Pour pallier ces absences, Théo Attissogbe fera un renfort à l'arrière tandis que Gabin Villière, touché au dos en début de semaine, sera bien présent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Malheureusement, les hommes de Fabien Galthié ne pourront pas compter sur les renforts des cinq finalistes du Top 14 (Barassi, Depoortere, Bochaton, Brennan, Vergnes-Taillefer). Ces derniers sont arrivés dans la semaine et ne joueront que les deux prochaines rencontres.

À lire aussi XV de France : Fickou capitaine pour la tournée en Nouvelle-Zélande, Alldritt absent

Mais pas de quoi décourager le capitaine des Bleus. "On sait que ça va être très dur. On s'attend à un immense combat. On est prêt pour ça. On se prépare depuis trois semaines", a affirmé Gaël Fickou vendredi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

De son côté, la Nouvelle-Zélande ne veut pas se rater pour le premier match de l’an II du sélectionneur Scott Robertson, après une première année mitigée sur le plan des résultats. Mais pour ça, l'entraîneur des All-Blacks peut compter sur un effectif expérimenté, avec une moyenne de 37 sélections par joueur, bien plus du double de la France.