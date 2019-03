"Nous avons des qualités et notre club a des valeurs", estime Olivier Létang, président du stade Rennais

RÉACTION

Pour Olivier Létang, président du stade Rennais, la nuit a été courte. Jeudi soir, les Rennais ont créé la sensation en battant Arsenal 3 à 1, en huitième de finale aller de Ligue Europa. Un exploit alors que les Bretons étaient menés dès la 4ème minute et ont su renverser la tendance. Invité du grand journal de Matthieu Belliard sur Europe 1, Olivier Létang explique qu'il garde la tête froide mais témoigne de sa fierté de son équipe, de son entraîneur, et des supporters.

"Nous irons à Londres avec beaucoup de respect". Si la nuit a été courte, elle n'en a pas pour autant été festive. "On a un match retour à jouer à Londres qui sera très difficile, Arsenal reste le favori", rappelle Olivier Létang. "Nous irons à Londres avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité pour ce grand club qu'est Arsenal mais avec la volonté de se qualifier". Si jeudi soir l'entame du match a été plutôt difficile pour les Rennais, "les joueurs ont su se ressaisir", explique fièrement le président du stade Rennais qui estime que l'équipe aurait même pu marquer un quatrième but.

Quid du match retour dans six jours à Londres ? Olivier Létang ne fait pas de pronostics, préférant la "prudence". "[Arsenal] est un grand club que nous devons respecter (...) mais nous avons démontré aujourd'hui que nous avions des qualités et que notre club avait des valeurs", fait-il valoir.

>> De 17h à 20h, c’est le grand journal du soir avec Matthieu Belliard sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Des vols Rennes-Londres pris d'assaut par les supporters. Et d'ores et déjà, plus de 5.000 supporters rennais sont attendus dans la capitale britannique le 14 mars prochain. Ouest-France a d'ailleurs indiqué vendredi que les vols Rennes-Londres avaient été pris d'assaut. "Ils ont donné une image absolument incroyable et très positive du stade Rennais. L'atmosphère était fantastique hier soir au Roazhon Park", explique Olivier Létang rappelant au passage que lors de son arrivée à Rennes il y a 15 mois, il avait pour objectif "de redonner de la fierté à toute une communauté rouge et noire", les couleurs du club.