NBA : deux joueurs suscitent la polémique en consultant des SMS en plein match

Le pivot de Philadelphie Joel Embiid et un coéquipier sont dans la tourmente pour avoir consulté des SMS sur un téléphone portable en plein match, alors que leur équipe était dominée par Brooklyn lors du 1er tour des play-offs NBA, samedi. C'est un geste qui passe mal auprès des supporters des Sixers.

Une scène partagée sur les réseaux sociaux. Pendant que leurs coéquipiers étaient malmenés par les Brooklyn Nets qui se sont finalement imposés 111 à 102 à la surprise générale, les deux joueurs ont été filmés sur le banc des remplaçants le regard rivé non pas sur le match, mais sur un téléphone portable. La scène a enflammé les réseaux sociaux et fait fulminer les supporters des Sixers.

La séquence qui fait polémique : Amir #Johnson et Joël #Embiid qui checkent des messages en plein match. En fait, c’est la fille de Johnson qui serait très malade, et le joueur aurait voulu prendre des nouvelles... pic.twitter.com/Fe7NOxezZh — La Main Au Panier (@MainAuPanier) 13 avril 2019

L'entraîneur de Philadelphie Brett Brown a assuré qu'il n'avait pas vu sur le coup ce que ses deux joueurs avaient fait durant le match. Mais il était hors de lui, d'autant que le règlement NBA proscrit aux joueurs l'utilisation des téléphones durant les matches. "C'est totalement inacceptable, nous allons prendre une sanction en interne, très rapidement. Ce n'est pas quelque chose que nous tolérons, ce n'est pas ce que nous sommes", a prévenu le coach de Phladelphie.

Une amende d'un montant non divulgué. Embiid, 25 ans, est un utilisateur avide des réseaux sociaux, mais il a expliqué que son coéquipier était inquiet pour sa fille, malade. "Ce n'était pas mon téléphone, je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste regardé parce qu'il m'a dit que sa fille était très malade et il voulait avoir des nouvelles", s'est-il défendu.

Embiid, meilleur marqueur (27,5 pts par match) et meilleur rebondeur (13,6 rbds par match), a fini la rencontre avec 22 points et 15 rebonds, mais il est diminué depuis plusieurs semaines par une douleur à un genou. Johnson, un pivot de 31 ans, n'a pas été aligné durant cette rencontre. Il a présenté à l'issue de la rencontre ses excuses dans un communiqué. "J'assume totalement mon responsabilité et m'excuse auprès de mes coéquipiers, de mes dirigeants et de nos supporters pour les dommages que j'ai causés", a-t-il indiqué. Philadelphie lui a infligé une amende d'un montant non divulgué et n'a pas sanctionné Embiid.