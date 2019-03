NBA : un match de saison régulière à Paris en 2020

C'est une grande première. Un match de saison régulière de NBA va se disputer à Paris en 2020. La rencontre, qui opposera les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks, se déroulera à l'AccorHotels Arena le 24 janvier 2020.

Avec Tony Parker, Nicolas Batum et Giannis Antetokounmpo. S'ils ne changent pas de franchise d'ici là, les Français de Charlotte, Tony Parker et Nicolas Batum, fouleront le parquet de la salle parisienne. Cette confrontation pourrait également être l'occasion pour le public français de découvrir l'une des nouvelles stars de la ligue nord-américaine, Giannis Antetokounmpo. L'ailier fort des Bucks de 24 ans, drafté en 15ème position en 2013, tourne cette saison à 27,3 points et 12,6 rebonds de moyenne.

Après Londres, qui a accueilli cette année son neuvième match de saison régulière entre deux franchises américaines, la NBA s'est donc trouvé un nouveau pied-à-terre européen à Paris. Elle y avait déjà fait escale à l'occasion de matches d'exhibition, le dernier remontant à 2010 et une rencontre opposant les New Yorks Knicks aux Timberwolves de Minnesota.

Paris au détriment de Londres ? Ce rendez-vous parisien risque de se faire au détriment du londonien auquel les fans européens de NBA s'étaient habitués depuis près de dix ans. Au mois de janvier, alors qu'il confiait qu'il cherchait "à organiser un match de saison régulière NBA en France la saison prochaine", Adam Silver, le patron de la NBA, expliquait également qu'il est "tellement difficile d'organiser un match en Europe que, pour l'instant", selon les organisateurs, "le format adéquat est la tenue d'un seul match la saison prochaine".