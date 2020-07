Natalie Portman lance une équipe féminine de foot avec des stars du sport et du cinéma

C'est un rôle dans lequel on ne l'attendait pas. L'actrice Natalie Portman a décidé d'investir dans le football. Une nouvelle franchise féminine, vouée à faire ses débuts en 2022, va être créée par un groupe que la comédienne dirigera aux côtés d'autres personnalités hollywoodiennes et sportives, comme Jessica Chastain, Eva Longoria ou Serena Williams. Ce groupe a obtenu "le droit exclusif d'amener une équipe professionnelle féminine de football à Los Angeles", a indiqué la ligue professionnelle nord-américaine de soccer (NWSL) mardi.

L'équipe de Los Angeles, provisoirement nommée Angel City, deviendra la onzième de la ligue féminine nord-américaine, alors qu'une autre nouvelle franchise, le Louisville FC, rejoindra les neuf équipes actuelles en 2021. Outre Natalie Portman, les autres membres du groupe fondateur sont l'investisseuse en capital-risque technologique Kara Nortman et l'entrepreneure de jeux vidéo Julie Uhrman, qui présidera l'équipe. "Aujourd'hui, nous franchissons une étape passionnante en annonçant le premier groupe propriétaire d'une franchise dirigée par des femmes", a déclaré Natalie Portman, oscarisée en 2011 pour sa performance dans Black Swan.

Des anciennes joueuses de foot s'investissent

"Le sport est une façon si joyeuse de rassembler les gens, et cela a le pouvoir de faire un changement tangible pour les athlètes féminines, tant dans notre communauté que dans la sphère professionnelle", a-t-elle ajouté. "Nous espérons avoir un impact substantiel sur notre communauté, en nous engageant à élargir l'accès au sport pour les jeunes de Los Angeles", a poursuivi l'actrice, qui au cours de sa carrière a milité dans diverses causes sociales, notamment le mouvement "Time's Up", qui lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l'industrie du divertissement.

A ses côtés, c'est un véritables casting de stars qui va investir dans ce projet, comprenant d'autres actrices comme Jessica Chastain, Eva Longoria, Jennifer Garner, et des athlètes dont Serena Williams et plus d'une douzaine d'anciennes joueuses de foot, parmi lesquelles Mia Hamm, Julie Foudy et Abby Wambach.

La NWSL a été la première ligue de sport collectif professionnel aux États-Unis à reprendre ses activités cet été, malgré la pandémie persistante de coronavirus. Mais plusieurs de ses stars championnes du monde en titre, telle Megan Rapinoe, ont renoncé à participer à cette Challenge Cup qui se déroule depuis le 27 juin à huis clos dans l'Utah et doit se conclure dimanche prochain.