Montée du Havre en Ligue 1 : après quatorze ans d'attente, les supporters en extase

REPORTAGE

La fête aurait pu être gâchée. Il restait encore deux minutes à jouer lorsque des supporters havrais ont envahi le terrain. Le match, qui opposait le club du Havre à Dijon pour la dernière journée de Ligue 2, a été interrompu avant finalement de reprendre. Après quatorze ans d'attente, les supporters normands ont alors pu fêter la montée en Ligue 1. "C'est super ! C'est le but tant qu'on l'attendait, c'est magnifique. Après, c'est une fin de match un petit peu difficile. Mais bon, l'essentiel est fait et puis vivement l'année prochaine", confie, heureux, un supporter au micro d'Europe 1.

"Onze mois de travail acharné"

Les Havrais ont dû attendre le dernier match de la saison pour valider leur montée en Ligue 1 et célébrer le titre en Ligue 2. L'entraîneur Luka Elsner, avec un maillot bleu floqué de la phrase "on est champion", savoure : "Pour ce qui symbolise ces magnifiques onze mois de travail acharné puis finir en apothéose à la maison et au final, aboutir à cette montée. Ce titre, c'est incroyable", a-t-il déclaré à la presse.

En tribune, le maire du Havre, Edouard Philippe, tout sourire, a donné de la voix. "Je vous confirme avoir une voix qui est un petit peu éraillée car j'ai beaucoup crié ce soir. On a une équipe qui a fait une saison extraordinaire, qui a enchaîné les victoires, parfois des victoires superbes et parfois des victoires très difficiles, un peu à l'arraché, un peu dans les cinq dernières minutes. Et donc on est très fier", détaille-t-il.

Une fête est prévue en fin de matinée, les joueurs ont rendez-vous à l'hôtel de ville du Havre. Reste à savoir qui rejoindra Le Havre en Ligue 1 : impossible de le savoir pour le moment, puisque Bordeaux, qui pouvait également monter, n'a pas pu finir son match contre Rodez. La faute à un supporter bordelais qui a agressé un joueur de l'équipe adverse. Le match a été arrêté par l'arbitre, la commission de discipline de la Ligue prendra une décision lundi.