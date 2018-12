Mondial des clubs : un triplé de Bale envoie le Real Madrid en finale

Un triplé de Gareth Bale, de retour à la compétition, a envoyé le Real Madrid, double tenant du trophée, en finale du Mondial des clubs, mercredi à Abou Dhabi, en battant le club japonais de Kashima Antlers 3-1.

Le Gallois aime cette compétition. Bale, après avoir manqué le dernier match de Liga en raison de douleurs à la cheville droite, est le troisième joueur à marquer dans trois différentes éditions du Mondial des clubs. Il est aussi devenu le quatrième à avoir réussi un triplé après Pelé (1962), Luis Suarez (2015) et Cristiano Ronaldo (2016).

Finale face aux émiratis d'Al-Ain. Samedi, en finale, le Real affrontera le club émirati et hôte de la compétition Al-Ain, qui a surpris River Plate, l'autre grand favori de ce tournoi avec le Real, 5 tirs au but à 4. Les deux clubs n'avaient pas pu se départager dans le temps réglementaire et la prolongation (2-2).