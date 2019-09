Mondial de rugby : le XV de France portera un brassard noir en hommage à Chirac contre les Etats-Unis

Alors que de nombreux sportifs ont salué la mémoire Jacques Chirac, le XV de France s'y met à son tour. L'équipe nationale de rugby portera un brassard noir en hommage à l'ancien président français, décédé jeudi, lors de son match de Coupe du monde contre les Etats-Unis mercredi.

Une minute de silence lundi au début de l'entraînement

Les 23 joueurs français "joueront avec un brassard noir en signe de deuil", a indiqué lundi la FFR, qui a aussi obtenu de World Rugby et de l'équipe américaine qu'une minute de silence soit observée avant le coup d'envoi. Les joueurs et l'encadrement observeront déjà une minute de silence lundi, jour de deuil national décrété par le gouvernement français, au début de l'entraînement à Kumamoto (sud). En France, une minute de silence doit être respectée à 15 heures dans l'ensemble des administrations publiques et dans les écoles.

Le décès de l'ex-homme d'Etat a provoqué une vague d'hommages dans le pays. L'ancien président de la République, qui s'est éteint "très paisiblement" jeudi à l'âge de 86 ans, sera inhumé dans l'après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse.