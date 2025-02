Le 28 février, C8 sera définitivement exclue de la TNT. Une décision, prise par l'Arcom, qui ne passe pas chez certains téléspectateurs comme pour Marianne, auditrice de "On marche sur la tête". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La fermeture de la chaîne C8 se prépare. Vendredi 28 février, la chaîne cessera d'émettre sur le canal 8 de la TNT. Une mesure prise par l'Arcom qui fait grincer les dents certains téléspectateurs comme Marianne, auditrice de On marche sur la tête, présenté par Cyril Hanouna.

"Mitterrand aura laissé la Bibliothèque nationale de France, Chirac aura laissé le musée du quai Branly et Macron laissera un écran noir, et je trouve ça très grave. Et je considère que oui, Macron était tout à fait en mesure de taper du poing sur la table et de dire : 'maintenant, stop. On n'éteint pas une chaîne dans une démocratie comme la France'", estime cette auditrice.