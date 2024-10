Cyril Hanouna - «L'homme était passionnant» : Patrick Sébastien partage ses souvenirs avec son «président préféré»

À l'occasion de la sortie de son livre Le carnaval des ambitieux (Éditions XO) Patrick Sébastien était invité au micro de Cyril Hanouna ce mercredi. Des discussions sur les "bimbos" à ses grandes décisions politiques, l'animateur revient sur les moments privilégiés qu'il a partagés avec un certain Jacques Chirac et partage, entre autres, une anecdote croustillante. Persuadé que "son président préféré" ne répondrait pas à sa question quant à l'entrée en guerre ou non de la France en Irak en 2003 le chef de l'État lui avait finalement répondu, contre toute attente : "Nous n'allons pas y aller, car la France doit rester une lumière dans le monde quitte à se fâcher avec tout le monde", avait déclaré l'ancien chef d'État.

