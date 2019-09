Zidane "triste" pour Chirac, "président de tous les sportifs"

Zinédine Zidane s'est dit vendredi "triste" du décès de l'ancien président français Jacques Chirac, que l'ex-meneur de jeu des Bleus avait côtoyé lors du Mondial-1998 remporté à domicile et qu'il a présenté comme "le président de tous les sportifs, l'ami de tous les sportifs".

"Je suis triste, tout simplement, parce qu'en plus je le connaissais personnellement", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid, visiblement ému, lors d'une conférence de presse au centre d'entraînement du club espagnol. "Il a été notre président mais il a été surtout le président de tous les sportifs, l'ami de tous les sportifs. Il adorait les gens, pas simplement le milieu de la politique. Je pense qu'il adorait les gens même les plus retirés dans les campagnes. Il a toujours été comme ça", a poursuivi l'icône du football français.

"Je garde un très bon souvenir de lui"

C'est Jacques Chirac qui avait remis le trophée de la Coupe du monde à Zidane et ses équipiers, le 12 juillet 1998, après la victoire des Bleus en finale contre le Brésil (3-0). Il avait également remis la Légion d'honneur aux joueurs et à l'encadrement de l'équipe, quelques semaines plus tard. "Ce dont je me rappelle de lui, ce sont les petits moments qu'on a eus (ensemble) et qui le sortaient de la politique. Il était content de parler d'autre chose, ça se sentait. Je garde un très bon souvenir de lui", a conclu Zidane.

Une minute de recueillement doit être observée avant tous les matches de football, amateurs et professionnels, disputés ce week-end en France en mémoire de l'ancien président (1995-2007). Jacques Chirac, souffrant depuis de longues années, s'est éteint jeudi matin à son domicile à Paris à 86 ans.