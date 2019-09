EN DIRECT - Hommage à Jacques Chirac : les honneurs militaires ont été rendus à l'ancien président

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Dimanche, et toute la nuit jusqu'à lundi matin, ils ont été des milliers de Français à se rendre dans la cour des Invalides pour rendre un dernier hommage à Jacques Chirac. Lundi à partir de 11 heures, c'est une journée de deuil national, avec convoi funéraire, messe et réceptions de chefs d'État étrangers, qui est organisée à la mémoire de l'ancien président, décédé jeudi.

Les trois infos à retenir Les honneurs militaires ont été rendus à l'ancien président aux Invalides, en présence d'Emmanuel Macron

Le convoi a quitté les Invalides pour rejoindre l'église Saint-Sulpice, où se tiendra un service solennel

L'ex-président sera ensuite inhumé au cimetière du Montparnasse

Les honneurs militaires rendus à l'ancien président

Cette journée d'hommages a débuté par une cérémonie privée, en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, en présence de quelque 200 personnes dont son épouse Bernadette. Cette dernière, très affaiblie, n'a pas assisté dimanche à l'hommage populaire, lors duquel des milliers de Français se sont déplacés aux Invalides pour saluer l'ancien président de la République.

Dans la cour de l'Hôtel des Invalides, les honneurs militaires ont ensuite été rendus à Jacques Chirac aux Invalides à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a passé en revue les troupes, avant d'observer une minute de silence devant le cercueil drapé de bleu-blanc-rouge, puis s'est incliné devant la dépouille, sur fond d'hymne national, avant que ne retentisse la Marche funèbre de Chopin.

Le cercueil de Jacques Chirac quitte les Invalides pour rejoindre Saint-Sulpice

Le cercueil de Jacques Chirac a ensuite quitté les Invalides en convoi funéraire. La dépouille de l'ancien président, encadrée par une grande escorte, rejoint l'église Saint-Sulpice. À midi, un service solennel présidé par Emmanuel Macron y sera rendu, en présence des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing.

Dans l'assistance, on retrouvera également des chefs d'État et responsables étrangers : le président russe Vladimir Poutine, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, les présidents allemand Frank-Walter Steinmeier, italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre belge Charles Michel, ou encore les Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban. L'ancien président américain Bill Clinton, également présent, est arrivé à Saint-Sulpice sous les applaudissements, avant d'être accueilli par le Premier ministre Edouard Philippe.

Arrivée à Saint-Sulpice de l'ex-président des Etats-Unis Bill Clinton, sous les applaudissements du public #JacquesChirac@ParisMatchpic.twitter.com/yx6sRaTsAQ — Emilie Cabot (@emiliecabot) September 30, 2019

L'après-midi, selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse dans le caveau où repose déjà leur fille aînée Laurence, décédée en 2016.