Mondial de rugby : France-Ecosse, un premier match de préparation grandeur nature

Quatre-vingt minutes pour convaincre. Le XV de France lance sa préparation à la Coupe du monde de rugby contre l'Ecosse, samedi à Edimbourg, avec une équipe largement remaniée où il y aura des chances à saisir en vue du Mondial (8 septembre-28 octobre). Avec trois néophytes dans le XV de départ, les Bleus avancent en partie masqués, mais, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial, avec une affiche de gala contre les All Blacks, les hommes de Fabien Galthié en sont au stade des derniers réglages.

Une bataille féroce

Ce samedi après-midi, du côté du Murrayfield d'Edimbourg, ce ne sera pas une répétition générale. Il est encore un peu tôt pour retrouver la plupart des joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelais qui ont disputé la finale du Top 14 et dont Fabien Galthié ne veut pas exposer à une blessure. Le technicien effectue en Ecosse une revue d'effectif et lancera quelques jeunes dans le grand bain. Pour le consultant d'Europe 1, Serge Blanco, il y a des choses à montrer et des places à prendre.

"On va tester des jeunes qui doivent montrer à l'entraîneur de l'équipe de France qu'il peut leur faire confiance et qu'il peut les amener pour participer à porter les couleurs de ce XV de France. Savoir si ces garçons sont capables de générer quelque chose dans la continuité du jeu que préconise l'entraîneur", souligne-t-il au micro d'Europe 1. À noter également le retour de Brice Dulin, plus appelé depuis mars 2021 et qui sera capitaine face à l'Écosse ce samedi après midi. Ce sera une bataille féroce, mais aussi une combat interne pour certains qui rêvent de faire partie de la liste des 33 qui sera annoncée le 21 août prochain.