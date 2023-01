Mondial de handball : la France affronte le Monténégro, «une équipe qu'on ne prend pas à la légère»

Jusqu'ici, l'équipe de France de Handball fait un sans faute, à l'occasion du championnat du monde de handball qui se déroule actuellement en Pologne, et dont Europe 1 est partenaire. Après avoir fait le plein de points et de confiance au tour préliminaire, les Bleus ont pris leurs quartiers mardi soir à Cracovie et s'apprêtent donc à débuter le tour principal.

Premier adversaire : le Monténégro. Une équipe que la France avait rencontrée il y a un an au championnat d'Europe et qu'elle avait dominé avec un écart de neuf buts. "Ce n'est pas une équipe qu'on ne prend pas à la légère", révèle toutefois le capitaine de l'équipe, Luka Karabatic. "On sait que quand on enchaîne les matches comme ça, il y a un risque aussi à un moment donné, d'avoir des passages à vide. Donc on essaie d'anticiper ça et d'avoir toujours un niveau de performance stable", ajoute-t-il au micro d'Europe 1.

Déjà qualifiés en quarts ?

Après le Monténégro ce soir, les Bleus joueront vendredi contre l'Iran et concluront cette seconde phase de poule dimanche face à l'adversaire le plus coté du groupe, l'Espagne. Mais en fonction des résultats des uns et des autres, les frères Karabatic et leurs camarades pourraient être qualifiés pour les quarts de finale, avant même ce choc annoncé contre l'Espagne.

En attendant d'accéder aux quarts, les Bleus doivent donc passer l'obstacle monténégrin. Une rencontre à suivre sur Europe 1.