Maxime Médard, le rugbyman qui se nourrit de jus détox et de méditation

PODCAST

Dans l’imaginaire collectif, l’idée qu’on se fait d’un rugbyman, c’est plutôt celle d’une armoire à glace, doublée d’un bon vivant, et affublée pourquoi pas d’un accent du Sud-Ouest. Mais Maxime Médard, avec ses 63 sélections en équipe de France et sa personnalité sensible, vient casser ce cliché. Dans "Les Géants du rugby", un podcast produit par Europe 1 studio, Médard se confie sur son expérience lors de la Coupe du Monde 2019 au Japon, mais aussi sur ses 10 ans de carrière en équipe nationale.

En 2019, lorsqu’il est sélectionné pour le Mondial de rugby au Japon, Maxime Médard est fier, "c’est le rêve ultime d’un sportif", se souvient-il dans le podcast "Les Géants du rugby". Ce n’est pas sa première Coupe du Monde car il a déjà disputé celle de 2011, dans les rangs du sélectionneur Marc Lièvremont, mais il sait que ce sera sa dernière. "J’étais très appliqué parce que je voulais vraiment faire quelque chose à cette Coupe du monde", raconte-t-il.

Un temps libre très spirituel

C’est accompagné de sa fille et de sa femme qu’il s’envole donc pour le Japon, pays du zen et de la méditation. Avant le quart de finale contre le Pays de Galles, les Bleus sont logés dans la petite ville de Fujiyoshida, au pied du mont Fuji…mais également à deux pas du parc d’attractions Fuji Q-Highland. Certains joueurs s’y rendent tous les jours, pour relâcher la pression.

> Pour ne rater aucun épisode du podcast "Les Géants du rugby", cliquez ici pour vous abonner sur votre plateforme préférée

Mais Maxime Médard, lui, préfère les temples et les jardins, qui lui permettent de "méditer, d’être en accord avec moi-même", explique-t-il. Le joueur français a besoin de calme, plus encore que ses coéquipiers, puisqu’il s’agit de sa dernière compétition. Il se lance donc à fond dans la méditation, et tout ce qui va avec : dans ses bagages, en plus de ses crampons, Médard a emmené sa "machine à jus".

Acheter ses légumes : un parcours du combattant

Il parcourt alors les marchés japonais à la recherche de légumes, une tâche plus complexe qu’il n’y paraît. "C'est vraiment très compliqué de trouver des légumes au Japon", raconte-t-il dans le podcast "Les Géants du rugby". "Et puis c'est super cher. Donc il fallait d’abord les trouver, puis parler en anglais, français, japonais… se démerder comme tu pouvais…"

Méditation, jus détox, découverte de la culture japonaise et temps en famille, Maxime Médard, alors doyen du XV de France, endosse parfaitement son rôle de "sage" et de grand frère auprès des jeunes recrues. Entre un rugby français en crise, des matchs de poules compliqués, des changements de programmes inédits dans l’organisation d’un Mondial, et des ambitions personnelles, Maxime Médard revient sur sa Coupe du Monde 2019 dans "Les Géants du Rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio.