Nadal, Djokovic, Alcaraz... Les stars du tennis débarquent à Bercy

De mémoire d’organisateur, cela faisait longtemps que le Masters 1000 de Bercy (catégorie de tournois les plus prestigieux après les Grands Chelems) n’avait pas affiché un tel plateau. Les vainqueurs des quatre Grands Chelems de l’année sont là. Rafael Nadal, qui a remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, mais à qui Bercy n’a jamais réussi. Novak Djokovic, qui depuis sa rocambolesque expulsion de Melbourne en janvier, a joué là où il a pu, s’offrant au passage son 7ème Wimbledon. À Bercy, le Serbe détient le record de titres (6 victoires finales). Et puis, il y a le nouveau numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, 19 ans, qui a gagné l’Us Open.

"Pour les fans, c’est fantastique"

Cédric Pioline, directeur du tournoi, a le sourire : "Pour les fans, c’est fantastique, d’avoir ce mélange entre la génération dominante, où les deux qui restent sont Djokovic et Nadal, et cette nouvelle génération qui arrive". Cédric Pioline précise : "Il y a même deux générations en fait. Il y a celle des Medvedev, Tsitsipas, et puis celles des 20 ans […] Il y a ce mélange avec chacun son style, chacun qui essaye de pousser, de mettre des coups des coudes pour se faire sa place […]. C’est formidable cette émulation". Le public répond présent. Puisqu’avec déjà 158 mille billets vendus sur l’ensemble du tournoi, Paris Bercy a battu son record d’affluence qui datait de 2019 (152 mille places). Plusieurs sessions sont à guichet fermé. Le public vient voir aussi les Français.

Gilles Simon n’abdique pas

Gilles Simon a même prolongé l’âge de départ à la retraite ! Le Niçois dispute à Paris le dernier tournoi de sa carrière. À bientôt 37 ans, mal embarqué lundi face à l’ancien numéro 1 mondial Andy Murray, Gilles Simon s’est imposé en 3 sets et près de 3 heures de match devant les trois autres Mousquetaires : Gasquet, Monfils et Tsonga. La fête des adieux attendra !