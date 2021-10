Marathon de Paris: victoires d'Elisha Rotich et de Tigist Memuye

Le Kenyan Elisha Rotich, 31 ans, a remporté dimanche le marathon de Paris sous un grand soleil, en 2 heures 04 minutes et 23 secondes, tandis que chez les dames c'est l'Ethiopienne Tigist Memuye qui s'est adjugée la course, en l'absence des grands noms de la discipline. Grâce à ce temps, Rotich améliore le record de l'épreuve parisienne, détenu depuis 2014 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele (2h05'04").

Trente mois après sa dernière édition

L'Éthiopien Hailemaryam Kiros et un autre Kenyan, Hillary Kipsambu, finissent deuxième et troisième, respectivement à 19 et 21 secondes du vainqueur. Chez les dames, un trio d'Éthiopiennes s'est adjugé le podium dans un mouchoir de poche, Tigist Memuye arrivant en tête en 2 heures 26 minutes et 12 secondes, devant Yenenesh Dinkesa (2h26'15") et Fantu Jimma (2h26'22").

Trente mois après sa dernière édition en avril 2019, avec deux reports et une annulation en 2020, puis une date fixée à l'automne plutôt qu'au printemps en 2021, l'épreuve parisienne a permis à des dizaines de milliers d'amateurs de retrouver le bitume parisien, sous réserve de présenter un passe sanitaire et de porter un masque dans la zone de départ.