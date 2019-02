Manchester United : Matic, Lingard, Herrera et Mata blessés, c'est l'hécatombe avant le PSG !

Le milieu de Manchester United Nemanja Matic, blessé, manquera les deux prochaines semaines de compétition, a révélé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer dimanche, alors que le match contre Liverpool a fait trois nouveaux blessés, dimanche : Ander Herrera, Jesse Lingard et Juan Mata.

"Nous nous débrouillerons sans" Matic. Matic "s'est blessé lors d'une session d'entraînement il y a quelques jours", a déclaré Solskjaer à MUTV après l'annonce surprise de l'absence du Serbe au coup d'envoi du choc de la Premier League. "Nous avons essayé qu'il soit disponible pour le match mais ce n'était pas possible et il sera probablement absent pour deux semaines. Mais nous nous débrouillerons sans lui", a ajouté l'entraîneur norvégien.

Matic a été remplacé par Scott McTominay dans le onze de United contre les "Reds". Mais la question est de savoir s'il sera remis avant le 6 mars et le déplacement à Paris pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, où ManU devra créer l'exploit après sa défaite 2-0 à l'aller.

Trois changements avant la mi-temps. La situation a encore empiré dimanche pour Ole Gunnar Solskjaer, à Old Trafford contre Liverpool. Avant la 25e minute, l'entraîneur norvégien avait perdu Ander Herrera et Juan Mata sur blessure, les deux Espagnols étant remplacés par Andreas Pereira et Jesse Lingard. L'attaquant anglais, blessé comme Anthony Martial contre le PSG en C1, n'a joué qu'un quart d'heure... avant de se blesser à nouveau dans un choc avec le gardien des "Reds" Alisson Becker. Lingard a été remplacé par Alexis Sanchez, Manchester United devenant ainsi la première équipe depuis janvier 2015 à effectuer ses trois changements autorisés avant la mi-temps. Les deux équipes se sont finalement séparées sur un score nul et vierge (0-0).