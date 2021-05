Liste des Bleus pour l'Euro : quels choix Didier Deschamps va-t-il faire ?

Soixante-sept millions de sélectionneurs, mais un seul sur le plateau conjoint de TF1 et M6, mardi soir : à un mois de l'Euro 2020, Didier Deschamps va dévoiler à 20 heures sa liste pour la compétition. Le double champion du monde annoncera une liste élargie de 26 noms. En raison des conditions sanitaires, il pourrait aussi faire appel à des réservistes, comme ce fut le cas pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018. Pourtant, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises, "DD" ayant l'habitude de s’appuyer sur des valeurs sûres qui ont déjà fait le bonheur des supporters des Bleus.

Un collectif "dans un cadre"

Celui qui est aux manettes des Bleus depuis 2012 ne s'en est jamais caché : il fait d'abord confiance à un noyau dur composé d'incontournables champions du monde. Du capitaine Hugo Lloris, en passant par l'infatigable N'Golo Kanté jusqu'à Antoine Griezmann, avec la pépite Kylian Mbappé, en très grande forme, et Olivier Giroud, toujours appelé malgré un temps de jeu limité en club. Adrien Rabiot, depuis son retour remarqué en sélection, est lui aussi devenu un élément essentiel du groupe.

La liste de Didier Deschamps devrait ainsi ressembler à celle de mars dernier, selon l'ancien international Laurent Fournier. "Tous les joueurs qui ont participé à la qualification doivent être sélectionnés, mais je crois que ça va être encore dans la lignée de ce qu'a fait le sélectionneur : essayer d'amener un collectif en restant dans un cadre", anticipe-t-il auprès d'Europe 1.

Des surprises ?

Comme en 2018 avec Steven Nzonzi, quelques surprises ne sont cependant pas à exclure. Il y a par exemple Eduardo Camavinga et Marcus Thuram, découverts il y a un an, mais aussi le latéral Jonathan Clauss, excellent avec Lens cette saison. Et Karim Benzema ? En tout cas, le sélectionneur ne prendra aucun risque et devrait de nouveau dresser une liste de réservistes mobilisables en cas de joueurs blessés.