Limoges «à jamais les premiers» : 30 ans après le sacre européen, Richard Dacoury se remémore cet exploit

Il y a 30 ans, le CSP Limoges devenait le premier club français à remporter une Coupe d'Europe, guidé par son entraîneur Bozidar Maljkovic et sa pugnacité. Un sacre surprise qui a marqué l'histoire du basket, et plus généralement, du sport français. Joueur du CSP à l'époque, Richard Dacoury était présent dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1) et s'est remémoré ce grand moment. Aujourd'hui, "il reste les souvenirs de cette épopée formidable. Ce titre est encore très présent. On a fêté ça la semaine dernière et même 30 ans après c'était très, très fort. Je ne m'en lasse pas", a réagi avec émotion l'ancien numéro 7.

Pour Richard Dacoury, grâce à ce sacre européen, Limoges restera "à jamais les premiers" dans l'histoire du basket français. Une victoire d'autant plus belle que le CSP faisait figure d'outsider dans la compétition malgré la domination nationale marquée par deux triplés dans les années 1980 (1983 à 1985 et 1988 à 1990). Le CSP s'était toutefois forgé un premier palmarès sur la scène continentale, à l'échelon inférieur, avec le titre en Coupe Korac (1982 et 1983).

Bozidar Maljkovic, la baguette magique

Et ce titre européen, Limoges le doit essentiellement à un homme qui a bouleversé la trajectoire du club limougeaud : Bozidar Maljkovic. "Il a tout changé. On a changé de sponsor, de maillots", s'est rappelé Richard Dacoury. Le coach serbe révolutionne le club et transcende les joueurs comme l'a décrypté l'ancien joueur Jacques Monclar dans Europe 1 Sport : "Au-delà de la victoire, ils ont été au bout avec une méthode fantastique et ont donné une forme de culture de la victoire. Cela restera comme un virage dans le basket français."

Richard Dacoury, Frédéric Forte, Jim Bilba ou encore Michael Young, les basketteurs limougeauds découvrent la rigueur et travaillent d'arrache-pied. "Il y a avait des supers joueurs qui constituaient cette équipe" et qui ont appliqué à la lettre la méthode importée de l'Est par le coach. Aujourd'hui encore, Limoges reste une référence du basket français. "Ce sacre a fait connaître la ville de Limoges partout en France", a souligné Richard Dacoury qui, à travers son livre intitulé Le Dac, entend transmettre ce souvenir aux générations futures.