Ligue Europa : Nantes arrache le nul à la Juventus, Monaco réalise l'exploit à Leverkusen

Nantes n'a pas manqué son grand rendez-vous européen à Turin en allant accrocher la Juventus (1-1) jeudi en barrage aller de Ligue Europa, entretenant ses rêves d'exploit dans une semaine à la Beaujoire. Après l'ouverture rapide du score de la Juventus par Dusan Vlahovic (13e), Ludovic Blas a égalisé à l'heure de jeu au terme d'un contre parfait.

Nantes a ensuite défendu bec et ongles ce nul, avec l'aide des montants et avec une frayeur finale sur un penalty réclamé par les Bianconeri dans le temps additionnel mais finalement non accordé par l'arbitre. Ils n'ont pas regretté leur déplacement, les quelques 2.000 supporters nantais venus retrouver à Turin le parfum des matches européens des années 1980 et 1990, dans cette ville où les Canaris avaient disputé en avril 1996 une demi-finale de Ligue des champions.

La Juve s'était alors imposée à l'aller 2-0 et, malgré la défaite au retour à la Beaujoire (3-2), avait gagné le droit d'aller en finale et avait remporté son dernier trophée continental en date. Pour certains de ces fans nantais, le début de soirée a pourtant été compliqué puisque certains ont été bloqués aux contrôles d'accès et n'ont pu gagner les tribunes qu'au moment du coup d'envoi.

Lafont piégé par les ex-Fiorentina

L'Argentin a sollicité une première fois Alban Lafont (3e). Dix minutes plus tard, il a délivré une merveille d'ouverture pour Federico Chiesa qui a servi Vlahovic seul face au but. Cruel pour Lafont piégé par ses deux ex-partenaires de la Fiorentina. Après cette entame difficile, Nantes a eu le mérite de ne pas sombrer et a su rester compact. Peu à peu, les Canaris ont même pointé le bout de leur bec aux abords de la surface italienne, en profitant d'une Juve semblant parfois se contenter de ce court avantage.

Lafont, impeccable devant Di Maria (28e, 49e), a laissé Nantes dans le match et Blas n'a pas manqué la première occasion quand elle s'est présentée : le numéro 10 a conclu en force un contre express mené par Fabien Centonze en profitant d'une passe lumineuse de Mostafa Mohamed (60e) et d'une glissade de Gleison Bremer.

La Juve n'a donc toujours gagné qu'un seul de ses sept matches européens de la saison après un parcours désastreux en Ligue des champions. Et si elle veut gagner la Ligue Europa pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine, cela passera désormais par une victoire à la Beaujoire où les supporters nantais seront cette fois bien plus que 2.000.

Monaco au bout de l'effort

Monaco a d'abord ouvert le score sur un but gag, lorsque le gardien de Leverkusen, Lukas Hradecky, a marqué lui-même contre son camp sous la pression de Breel Embolo (1-0, 9e).

Les deux équipes se sont ensuite rendus coup pour coup, avec deux buts de Leverkusen (Moussa Diaby 48e, Florian Wirtz 59e), et quelques instants de grosses turbulences pour Monaco. Mais les joueurs de la Principauté ont fait preuve d'un gros caractère en égalisant (Krepin Diatta, 74e) et en arrachant la victoire 3-2 dans le temps additionnel (Axel Disasi, 90+2).