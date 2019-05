Ligue Europa : l'Arménien Mkhitaryan va-t-il pouvoir jouer la finale en Azerbaïdjan ?

La diplomatie s'invite avant la finale de la Ligue Europa. Alors que la rencontre entre Arsenal et Chelsea doit avoir lieu le mercredi 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan, la participation du milieu de terrain arménien des Gunners Henrikh Mkhitaryan est incertaine. En cause : les relations extrêmement tendues entre son pays d'origine et celui du lieu de la finale. Un conflit a en effet opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan durant les années 90 autour de l'enclave du Haut-Karabagh, faisant environ 30.000 morts. Un cessez-le-feu a été signé en 1994, mais depuis, les tensions entre les deux pays demeurent vives, avec de fréquents échanges de tirs à la frontière.

Arsenal a dans un premier temps annoncé que le milieu de terrain offensif ne se rendrait pas à Bakou, en raison de craintes entourant la sécurité du joueur. "Nous sommes très déçus de devoir annoncer que Henrikh Mkhitaryan ne fera pas partie du voyage (en Azerbaïdjan) pour disputer la finale de la Ligue Europa contre Chelsea", ont annoncé les Gunners dans un communiqué diffusé mardi. Le 10 mai, le club anglais avait déjà fait paraître un autre communiqué dans lequel il demandait "des garanties de la part de l'UEFA concernant la sécurité de Mkhitaryan" s'il devait se rendre à Bakou. "Nous sommes très inquiets du fait que la localisation de cette finale puisse empêcher Micki de jouer", avait alors déclaré Arsenal.

[...] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal#uel#final#arsenal#chelsea#AFC#COYGpic.twitter.com/gnDA6oyolw