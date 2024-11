Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Israël ?

Une rencontre au contexte particulier. Ce jeudi soir (20h45), au Stade de France, les Bleus de Didier Deschamps affrontent Israël lors de la cinquième journée de Ligue des nations. Un match classé à haut-risque, avec 4.000 policiers et gendarmes mobilisés ainsi que 1.600 agents de sécurité. En dehors de ce contexte ultra sécuritaire, l’équipe de France n’a besoin que d’un point afin d’être assurée de disputer les quarts de finale de la compétition.

"Nous on va se battre sur le terrain et gagner ce match"

Dans l’enceinte de Saint-Denis, où est attendu le président Emmanuel Macron, environ 20.000 tickets ont trouvé preneur pour ce match, dans un stade de presque 80.000 places. Un fait qui n’étonne pas vraiment le défenseur des Bleus Dayot Upamecano. "Je peux comprendre pourquoi les gens ne veulent pas venir" à France-Israël, a-t-il reconnu en conférence de presse.

Mais le joueur du Bayern Munich reste malgré tout concentré sur le côté sportif. "Nous on va se battre sur le terrain et gagner ce match", a assuré le défenseur de 26 ans. De son côté, le nouveau Bleu, Lucas Chevalier, risque de se souvenir de sa première sélection en équipe de France. "On va essayer de faire comme si c'était un match normal, mais dans le fond, ça ne l'est pas vraiment. On a forcément de la compassion avec ce qu'il se passe au Moyen-Orient, on va essayer de faire le mieux qu'on peut", a assuré le gardien de Lille.

Retour de Kingsley Coman

En revanche, les Bleus ne devront pas se focaliser sur ce contexte, marqué par la guerre au Proche-Orient, s’ils veulent poursuivre la compétition. Deuxièmes de leur poule avant la rencontre, les hommes de Didier Deschamps devront reproduire la même performance qu’en octobre dernier, où ils avaient battu les Israéliens (4-1) à Budapest. Pour ce match retour, le sélectionneur de l’équipe de France a dû pallier les absences d’Ousmane Dembélé et de Wesley Fofana.

Pour cela, le technicien français a fait appel aux services de l’attaquant du Bayern Munich, Kingsley Coman, absent depuis l’Euro 2024, et Benjamin Pavard, qui n’a pas joué une seule minute lors de la compétition européenne en Allemagne.

Grâce à sa victoire, le 14 octobre dernier, sur la Belgique (2-1), la France compte désormais cinq points d’avance sur les Diables Rouges (4 pts), troisièmes du groupe. Un nul contre la sélection israélienne ce jeudi permettrait aux Bleus de se hisser en quarts de finale de la Ligue des nations. Une opportunité pour les Français, qui retrouvent une nation toujours en quête de points après quatre journées (4 défaites). Pour cette rencontre, il faut également souligner l’absence du capitaine Kylian Mbappé, pour le deuxième rassemblement consécutif.