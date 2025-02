Litige PSG/Mbappé: la FFF juge l'appel de Mbappé irrecevable, le joueur se dit «empêché d'obtenir justice»

La FFF juge l'appel de Mbappé irrecevable de demander au PSG de lui régler 55 millions d'euros de salaires et primes impayés. Le capitaine de l'équipe de France dénonce cette décision qui l'empêche "d'obtenir justice".

La commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a jugé irrecevable le recours de Kylian Mbappé, qui demande au Paris SG de lui régler 55 millions d'euros de salaires et primes impayés, le capitaine de l'équipe de France dénonçant cette décision qui l'empêche "d'obtenir justice". Cette décision confirme celle de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) du 11 décembre qui avait aussi conclu à l'irrecevabilité de la saisine du joueur, le PSG ayant assigné entre-temps la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester deux premières décisions de la LFP en faveur de Mbappé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La commission supérieure d'appel de la FFF s'est réunie le 30 janvier, sans recevoir les parties, et a décidé le 11 février de cette irrecevabilité, selon une source proche du dossier. L'instance de la FFF a estimé que la commission de discipline de la Ligue avait "à juste titre considéré qu'aucune procédure disciplinaire ne devait être engagée à l'encontre du club" en raison de la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Paris, selon cette source.

Une audience d'orientation, c'est-à-dire un premier examen de l'affaire, a été fixée par le tribunal au 26 mai, avant la tenue d'une première audience sur le fond du dossier qui intervenir dans plusieurs mois. "Ce raisonnement difficile à comprendre, empêche Kylian Mbappé d'obtenir justice malgré plusieurs décisions favorables à son endroit", a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP Me Delphine Verheyden, l'avocate de l'attaquant du Real Madrid.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une faille préoccupante"

"Pourtant, la LFP et la FFF, en tant qu'instances garantes du respect des règlements, disposent des moyens nécessaires pour intervenir lorsque des clubs ne respectent pas leurs obligations", a ajouté l'avocate du joueur. "Au-delà du cas de Kylian Mbappé, cette affaire met en lumière une faille préoccupante: quels recours pour un joueur dont les droits ne sont pas respectés ?", se demande l'avocate, qui évoque un nouveau montant dans son communiqué. Selon elle, l'impayé dû par le PSG "représente 55 millions d'euros, dont 30 millions d'euros d'impôts destinés à l'Etat français, auxquels s'ajouteront les charges sociales patronales (45 millions d'euros) que le club devra également verser. Au final, sur près de 100 millions d'euros de coût total pour le PSG, 25% reviendront au joueur et 75% aux finances publiques".

Interrogé par l'AFP, le club n'a pas fait de commentaire après cette nouvelle décision. Au sein de la direction du PSG, on ne s'inquiétait pas outre mesure de cette nouvelle procédure. Selon elle, le contentieux ne trouvera son épilogue que devant des juridictions compétentes, comme les prud'hommes. Etape que n'a pas encore enclenchée le capitaine de l'équipe de France. Le conflit trouve son origine dans le statut d'un accord passé au coeur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du club parisien. Mbappé était alors mis à l'écart du groupe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent d'un transfert alors que l'attaquant s'est finalement engagé libre l'été dernier avec le Real Madrid.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans cet accord, le joueur s'engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison. Mais la validité de ce compromis, que le joueur lui-même avait évoqué publiquement face aux journalistes en janvier 2024, est contestée par le camp de la star, qui évoque un "accord occulte". "En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club lui demande simplement d'honorer et de respecter en regard des avantages sans précédent dont il a bénéficié de la part du club pendant sept ans", avait réagi en décembre le PSG, qui espère qu'une "solution amiable puisse être trouvée".