"On va au bout cette année !" : Teddy Riner s'enflamme après la qualification du PSG

INTERVIEW

A 100 jours des JO de Tokyo (23 juillet-8 août), Teddy Riner travaille dur pour être prêt le jour J et remporter un troisième titre olympique au pays du judo. Mais le Français s’est malgré tout accordé une petite pause pour regarder le quart de finale retour entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir. Les Parisiens se sont certes inclinés (0-1), mais ils se qualifient malgré tout pour le dernier carré de la compétition grâce à leur victoire au match aller (3-2). De quoi donner le sourire Teddy Riner, supporter du PSG mais aussi licencié du club de la capitale depuis 2017, qui n’a pas caché son bonheur mercredi matin au micro d’Europe 1.

"Si on sort le Bayern, on va au bout"

"Moi, je l'ai dit : si on sort le Bayern, on va au bout cette année", s’enflamme-t-il. "Surtout que les années précédentes, les finalistes de la Ligue des champions ont généralement gagné l'année d'après. J'espère que ça va se faire. Ça fait longtemps qu'on y tient, qu'on la veut (cette coupe, ndlr). On avance pas à pas et j'espère qu'ils vont le faire", affirme le double champion olympique.

"Paris, c'est mon club de cœur"

"Ils ont un très beau collectif. Maintenant, il faut aller au bout et croire en soi", insiste teddy Riner. "Paris, c'est mon club de cœur et mon club formateur. Je sais qu'il y a les moyens et l'envie d'écrire cette belle page d'histoire du sport français. Gagner cette belle étoile sur le maillot, ça peut être quelque chose de magnifique", conclut le judoka, qui effectue actuellement sa préparation pour les Jeux en Guadeloupe. Le PSG jouera sa demi-finale aller le 27 avril prochain. Les Parisiens seront opposés à Manchester City ou à Dortmund. Et Teddy Riner sera évidemment devant sa télévision.