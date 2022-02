Ligue des champions : quelles sont les stars attendues pour PSG-Real Madrid ?

Tout le monde sera là, ou presque. Le PSG affronte ce mardi soir le Real Madrid pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre cruciale pour les Parisiens qui sera à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Le coup d'envoi au Parc des Princes est prévu à 21 heures, et il y aura du beau monde sur la pelouse. Seul Sergio Ramos, et ce n’est pas une surprise, manque à l’appel du côté du Paris Saint-Germain, qui enregistre toutefois le retour de Neymar. Le numéro 10 brésilien n’a plus joué depuis son entorse de la cheville à Saint-Étienne fin novembre.

Vers une attaque Messi, Mbappé, Di Maria côté PSG

Le retour du Brésilien est très attendu, notamment par son compatriote Marquinhos. "Il est bien, il est en confiance", insiste le défenseur parisien. "Même s'il n'a pas de match dans ses jambes, je pense que si on voit Neymar sur le terrain, il va se donner à fond, à 100%." Alors, normalement, Neymar devrait débuter sur le banc. On retrouvera sans doute une attaque Messi, Mbappé et Di Maria du côté du PSG.

"Le PSG sait se mettre au haut-niveau", se méfie Benzema

Le club de la capitale reste souvent critiqué cette saison pour son niveau de jeu en championnat. Néanmoins, l’international Français du Real, Karim Benzema, un temps incertain pour cette rencontre, se méfie du réveil des Parisiens sur la scène européenne. "En Ligue des champions, l’équipe monte en puissance", affirme l'attaquant du Real Madrid. "On ne peut pas dire que c’est une équipe qui ne joue pas bien, qui a des difficultés, parce que quand on voit leurs matches en Ligue des champions, c’est une équipe qui sait se mettre au haut-niveau", souligne le numéro 19 des Bleus.

Le décor est donc planté. Le Parc sera plein mardi soir. Et contrairement à vendredi à Rennes, où les supporters ultras ont manifesté un temps leur mécontentement, tous les supporters seront derrière le club de la capitale, de la première à la dernière minute. Il risque d’y avoir du bruit, beaucoup de bruit ce soir du côté de la Porte de Saint-Cloud.