Pour Kylian Mbappé, des leçons à tirer de son Euro manqué

DÉCRYPTAGE

Disons le d’emblée : non, il ne s’agit pas de remettre en cause le talent ni les performances passées de Kylian Mbappé. La star du PSG a beau avoir manqué son Euro, avec aucun but et le tir au but décisif raté (ou plutôt arrêté superbement par le gardien Yann Sommer) contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), il reste le présent et le futur de l’équipe de France. Mais comme tout grand joueur, les attentes autour de lui sont immenses. Au-delà de ses performances, qui n’ont pas été à la hauteur de son incroyable Mondial 2018 ni de sa saison avec Paris, "Kyky" a aussi agacé par son attitude, donnant l’impression de vouloir tout faire sur le terrain. Voici les leçons que peut tirer Mbappé de cet Euro, qui constitue le premier échec majeur d’une carrière jusqu’ici exceptionnelle.

Un rôle en Bleus à mieux cadrer

L’échec des Bleus est avant-tout collectif, entre les choix manqués de Didier Deschamps et des individualités pas à leur niveau. Antoine Griezmann n’a par exemple pas eu son rendement habituel et Benjamin Pavard a pris l’eau dans les grandes largeurs, notamment contre la Suisse. Mais le cas de Kylian Mbappé symbolise les difficultés de l’équipe de France durant tout l’Euro. L’attaquant parisien n’a pas tout raté, loin de là, puisqu’il s’est montré décisif à plusieurs reprises. Sa vitesse a mis au supplice les défenses adverses, notamment l’Allemagne, un match au cours duquel il a inscrit un but refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Il a également provoqué un penalty contre le Portugal (2-2) et a délivré la passe décisive sur le premier but de Benzema contre la Suisse.

Mais une star de son calibre ne peut pas se satisfaire de ces statistiques. Le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 n’a pas réussi à marquer, notamment en prolongation contre la Suisse malgré plusieurs énormes opportunités, avant de rater le tir au but décisif. L’attaquant champion du monde a également eu trop tendance à vouloir s’occuper de tout, ou presque, sur le terrain. Sa volonté de tirer les coup-francs (et même certains corners), malgré la présence de Karim Benzema et de Antoine Griezmann, a par exemple interrogé. Kylian Mbappé doit désormais retrouver le niveau qu’il avait au Mondial 2018, quand il avait épaté le monde entier par sa vitesse, sa simplicité et son sens du but. Autant de qualités qu’il n’a pas perdu, mais qu’il va devoir remettre au service du collectif bleu dans les prochains mois.

Des tensions à apaiser avec ses coéquipiers

Les tensions entre le Parisien et une partie du vestiaire ont également éclaté au grand jour lors de cet Euro. L’épisode de la "brouille" avec Olivier Giroud a marqué les esprits. En match de préparation contre la Bulgarie (3-0), l’attaquant de Chelsea avait regretté publiquement que "des ballons n'arrivent pas", visant sans le nommer Mbappé. Une sortie qui n’avait pas plu du tout au principal visé, qui n’avait pas manqué de le faire savoir en conférence de presse. "J'aurais préféré qu'il vienne (me le dire en face) et qu'il soit même beaucoup plus virulent", avait regretté Mbappé.

S’il n’y a pas eu de problèmes majeurs par la suite, l’attaquant va tout de même devoir apaiser les tensions lors des prochains rassemblements. Mbappé a en tout cas pris ses responsabilités après l’élimination. "Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Didier Deschamps l’a immédiatement soutenu, refusant de le pointer du doigt. "Kylian était attendu. Même s'il n'a pas marqué, il a souvent été décisif. Il prend la responsabilité de tirer le dernier penalty, personne ne lui en veut. Dans le vestiaire, il n'y a pas la faute à l'un plus qu'à l'autre. Kylian assume sa responsabilité, il se sent coupable mais il n'a pas à l'être. Il pouvait nous qualifier aussi, il n'y a pas le moindre souci là-dessus", a assuré le sélectionneur des Bleus.

Un avenir en club à régler rapidement

Les prestations mitigées de Mbappé ont-elles pu être influencées par le flou qui règne autour de son avenir au PSG ? Difficile d’aller dans ce sens, mais il doit désormais rapidement régler ce dossier brûlant pour aller de l’avant. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant des Bleus se retrouve à un tournant de sa carrière. Plusieurs opportunités s’offrent à lui : soit il prolonge au PSG, soit il reste un an de plus avec le risque pour le club parisien d’être libre en fin de saison.

Mais il pourrait également demander à changer d’air, alors que le Real Madrid et son président Florentino Perez ne font pas mystère de leur désir de l’enrôler et d’en faire la nouvelle tête de gondole de la prestigieuse "Maison Blanche". Le club merengue connaît cependant des difficultés économiques liées à la crise du coronavirus et pourrait avoir du mal à trouver la centaine de millions d’euros (voire bien plus) nécessaire au transfert. Mais que ce soit au PSG ou ailleurs, Mbappé restera essentiel en équipe de France. Pour le bien des Bleus, et le sien, être serein en club ne peut être qu’un avantage.