«L'ambiance était folle» : à Madrid, la présentation en grande pompe de Kylian Mbappé, nouvelle star du Real

Un stade Santiago Bernabéu plein à craquer et des supporters qui explosent dès les premiers pas de Kylian Mbappé sur la pelouse. L'attaquant de l'équipe de France a paraphé son contrat avec le Real Madrid ce mardi avant d'être présenté à la foule dans l'enceinte mythique de la capitale espagnole.

Une ambiance des grands soirs à laquelle Carlos a participé en tribunes. "C'était un luxe d'être là. On est très content d'avoir Mbappé à Madrid. C'est un joueur sincère et surtout très fort. Il va mettre au moins 30 buts par saison, j'en suis sûr".

"Ce joueur est un génie"

Au micro, Kylian Mbappé, très ému, clame son amour pour le Real Madrid. Il n'en fallait pas plus pour séduire Lucas. "C'est incroyable. Ce joueur est un génie. On voit qu'il aime vraiment Madrid et les supporters depuis qu'il est tout petit et qu'il accomplit vraiment son rêve. On espère qu'il va nous faire gagner à nouveau la Ligue des champions".

L'attaquant français finit sa présentation par un tour de stade sous les applaudissements, pour le plus grand bonheur d'Esteban. "C'était très beau. Enfin, après tant d'années où on a cru qu'il allait venir, il est enfin là. L'ambiance était folle, le stade était complet. Nous avons eu beaucoup de chance de voir Mbappé arriver à Madrid". Sur le parvis du stade, la fête se prolonge ensuite pendant de longues minutes pour célébrer la venue de la nouvelle idole madrilène.