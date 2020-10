Ligue des Champions : le PSG reçoit Manchester United avec une envie de revanche

Un an et demi après, la cicatrice est encore ouverte. Au printemps 2018, le PSG sombrait en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (1-3) face à un Manchester United pourtant largement prenable. Mardi soir, les Parisiens retrouvent les Red Devils pour le premier match de la phase de poules de l’édition 2020-2021 de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Avec la volonté de montrer que leur place de finaliste de l’année dernière n’était pas due au hasard. Mais aussi avec l’envie de laver l’affront.

"Ce n’est pas un bon souvenir pour nous, mais beaucoup de choses ont changé"

Car le Paris Saint-Germain se souvient comme si c'était hier de ce fameux 6 mars 2019. Un penalty litigieux en toute fin de rencontre provoqué par Kimpembe, une défaite 3-1 contre Manchester United et une nouvelle humiliation sur la scène européenne.

Mais depuis, Paris a bien rebondi. "Ce n’est pas un bon souvenir pour nous, mais beaucoup de choses ont changé", relève l’entraîneur du PSG, l’Allemand Thomas Tuchel. "On a fait une saison extraordinaire en Ligue des Champions l’année dernière, ça nous a donné beaucoup de confiance. Maintenant, le défi, c’est de commencer par gagner."

Neymar et Mbappé attendus

Malgré les absences du milieu Verratti, de l'attaquant Icardi ou encore de l'Espagnol Bernat, Paris débutera sa Ligue des champions avec ses deux joyaux, Neymar et Kylian Mbappé. Blessé en 2019, la star brésilienne avait vécu le fiasco contre United depuis le bord de la pelouse. Quant au prodige français, il avait tout simplement raté son match.

Les deux savent ce que l'on attend d'eux : prendre une revanche sur les Anglais, envoyer un message à l'Europe du foot, et prouver que le parcours de l'été dernier était tout sauf un miracle.