Ligue des champions : l'AC Milan et l'Inter Milan s'affrontent pour une place en finale

L'AC Milan sera face à l'Inter Milan ce mercredi pour tenter de décrocher une place en finale de la Ligue des champions. Un match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport dès 21 heures. La capitale lombarde est déjà assurée d'être en finale, le 10 juin à Istanbul, contre Manchester City ou le Real Madrid. Reste à désigner l'heureux élu, entre le club rossonero déjà vainqueur sept fois (dernière en 2007) et son grand rival nerazzurro sacré trois fois (ultime en 2010).

Le champion en titre, l'AC Milan, emmené par le gardien français Mike Maignan et l’attaquant Olivier Giroud, affronte l'Inter du prolifique avant-centre Romelu Lukaku. Un derby symbole de la renaissance du foot transalpin. Cinq clubs italiens sont encore en lice dans les différentes compétitions européennes, se félicite l’ancien entraîneur du Milan AC Fabio Capello. "La chose la plus importante c’est que le Calcio est de retour. Beaucoup d’équipes italiennes jouent en demi-finales dans différentes coupes c’est très important pour le football."

236e derby milanais depuis 1909

Si l'autre demie entre le City de Pep Guardiola et le Real de Carlo Ancelotti oppose ce qui se fait probablement de mieux en matière de jeu, le "derbissimo" s'annonce comme un sommet de passions et d'histoire entre les deux voisins opposés pour la 236e fois. "Ce n'est pas un derby, mais 'le' derby. On sait ce qu'il représente pour le club, pour les joueurs, les tifosi", a rappelé l'entraîneur de l'Inter Simone Inzaghi.

En Ligue des champions, les deux rivaux de la Madonnina, le nom de la vierge surplombant le Duomo milanais, donnant son nom au derby, se sont déjà affrontés quatre fois. Mais cela remonte à une vingtaine d'années, à une époque où la Serie A attirait encore les plus grandes stars du ballon rond, dont certaines sont attendues dans les tribunes comme Andrei Shevchenko ou Cafu.

Le Milan AC déjà vainqueur de la Ligue des champions sept fois

Cette année, l'Inter a remporté les deux derniers derby disputés. Un match très ouvert selon la légende et ancien interiste Luis Figo. "Vous savez dans un derby tout peut arriver. Mais c’est magnifique d’avoir deux beaux matches de la plus grande compétition dans la même ville et j’espère que l'Inter atteindra la finale", lance-t-il.

Si le Milan AC a un plus grand palmarès - sept fois vainqueur de la Ligue des champions contre trois pour son grand rival - l'Inter Milan pourra aussi compter sur ses fans pour se qualifier.