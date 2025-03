Football : l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca suspendu jusqu'au 30 novembre

Arrivé sur le banc de l'OL en janvier dernier en remplacement de Pierre Sage, le technicien portugais Paulo Fonseca est lourdement sanctionné par la Commission de discipline de la Ligue professionnelle de football. Il est suspendu de vestiaire jusqu'au 15 septembre et ne pourra pas se rendre sur un banc de touche jusqu'au 30 novembre.

L'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca a été suspendu de banc de touche et de vestiaire d'arbitre jusqu'au 30 novembre pour avoir menacé tête contre tête l'arbitre du match de Ligue 1 OL-Brest (2-1), a annoncé mercredi le président de la commission de discipline de la Ligue. En outre, il sera même suspendu d'accès à son propre vestiaire jusqu'au 15 septembre, a précisé Sébastien Deneux.

"En se projetant vers l'arbitre" Benoît Millot, "en lui hurlant dessus", Fonseca a eu "une attitude et un comportement intimidant et menaçant", a estimé le président de la commission de discipline. Estimant "qu'il s'agit d'un agissement fautif grave", la commission a décidé que "cette sanction couvrira également l'accès à son propre vestiaire avant, pendant et après le match jusqu'au 15 septembre 2025", a-t-il ajouté. Cette sanction tombe une semaine après les 15 matches de suspension ferme contre le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria qui avait parlé de "corruption" dans l'arbitrage après la défaite de l'OM à Auxerre (3-0).

"C'est avant tout un éducateur"

"La commission déplore qu'une nouvelle fois, un acteur majeur de la Ligue 1 ait adopté un tel comportement", a commenté Sébastien Deneux. "Joao Fonseca est un entraîneur de Ligue 1, c'est avant tout un éducateur, et il va de soi que cette attitude est rigoureusement incompatible avec ses fonctions". Le technicien portugais, débarqué à Lyon le 31 janvier, se retrouve en difficulté pour entraîner son équipe. Il a depuis plusieurs fois fait amende honorable. "Je voulais m'excuser pour ce geste. Je ne devais pas faire comme ça. C'est la vérité", a-t-il réagi dès dimanche après l'incident.

Son club a d'ores et déjà confirmé que le technicien serait sanctionné en interne. Fonseca était mercredi soir à Bucarest où Lyon prépare son 8e de finale aller de Ligue Europa contre le FCSB. La sanction ne s'applique pas pour l'instant aux compétitions de l'UEFA. "C'est la fédération qui doit ou pas étendre la sanction" aux compétitions européennes, a précisé M. Deneux.