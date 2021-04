Ligue des champions : face au Bayern, le PSG va affronter Choupo-Moting, une vieille connaissance

Pour le PSG, ce match crucial aura aussi des airs de revanche. Mercredi, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Paris retrouve le Bayern Munich, qui l'avait privé en août dernier d'une victoire dans la plus grande compétition européenne. En difficulté en championnat, les hommes de Mauricio Pochettino vont affronter des Bavarois privés de leur "serial buteur" Robert Lewandowski, blessé. Mais le Polonais pourrait être suppléé en attaque par Eric Maxim Choupo-Moting, qui évoluait la saison dernière dans le club de la capitale.

Cinq buts cette saison

Arrivé à Paris dans l'anonymat, Eric Maxim Choupo-Moting est entré dans l'histoire du PSG en qualifiant son club pour les demi finales de la Ligue des champions, en marquant un but décisif contre l'Atalanta Bergame. Mais l'attaquant né à Hambourg d'une mère allemande et d'un père basketteur camerounais a surpris tout le monde en rejoignant le Bayern au terme de la saison.

L'habituel remplaçant, présent dans tous les bêtisiers après un raté mémorable contre Strasbourg, n'a marqué que cinq buts avec sa nouvelle équipe cette saison. Mais comme au PSG, Eric Choupo-Moting est devenu la coqueluche du vestiaire bavarois.

"Un joueur polyvalent et toujours content"

"C'est un joueur qui fait l'unanimité avec sa bonne humeur", confirme l'ancien joueur du Bayern Munich Gernot Rohr au micro d'Europe 1. "C'est un joueur polyvalent. Il est toujours content, même s'il est remplaçant."

Et cette fois, Choupo-Moting sera sans doute titulaire, et aura donc la lourde tâche de faire oublier Robert Lewandowski, mais aussi de servir en quelque sorte d'espion pour ses coéquipiers et son entraîneur, Hansi Flick. "On échange sur certaines idées, on vérifie avec avec lui certaines analyses sur le Paris Saint-Germain", explique le technicien. Et mercredi soir, Choupo-Moting espèrera jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers.