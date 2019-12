Ligue des champions : déjà qualifié, le PSG se balade contre Galatasaray (5-0)

Et une promenade de santé pour terminer l'année. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé contre les Turcs de Galatasaray (5-0) au Parc des Princes, lors du dernier match de la phase de poules, qu'il conclut invaincu en six rencontres. Assurés de finir à la première place de son groupe, les coéquipiers du Brésilien Neymar, impliqué sur les cinq buts inscrits par son équipe, ont assuré l'essentiel pour porter le bilan parisien à cinq victoires en six journées à l'issue du premier tour.

Chelsea, Dortmund, Tottenham…

Mercredi soir, pour cette conclusion idéale au Parc, le talentueux et agaçant Neymar a brillé. Face au dense mais rouillé rideau défensif turc, la superstar de la Seleçao qui a trouvé la faille. En ajustant d'abord une passe laser en profondeur en direction de Kylian Mbappé, passeur décisif pour Mauro Icardi (33e). Puis en délivrant deux superbes passes décisives, pour Pablo Sarabia (35e) et Mbappé (63e). En marquant, enfin, son propre but au retour des vestiaires (47e), magnifiquement servi par Mbappé. Son dernier geste fut pour Edinson Cavani, qu'il laissa tirer un penalty, réussi, à la fin du match (84e).

Au prochain tour, les Parisiens vont rencontrer une équipe qui a terminé deuxième de son groupe, sauf Lyon, une autre équipe française (le règlement l'interdit à ce stade de la compétition), et le Real Madrid (qui figurait dans son groupe). Et il n'y a pas que des seconds couteaux : Tottenham, l'Atalanta Bergame, l'Atlético de Madrid, Naples, le Borussia Dortmund ou Chelsea se dresseront sur la route des Parisiens, en février prochain.