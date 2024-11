Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Sparta Prague-Brest ?

Pour l’histoire. Toujours pas rassuré en championnat, Brest peut quasiment valider son billet pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi (21 heures), face au Sparta Prague en perte de vitesse, lors de la quatrième journée de C1. Avec sept points en trois matchs, le spécialiste des statistiques sportives Opta donne actuellement aux Bretons 86,8% de chances de finir dans les 24 premières places qui évitent une élimination précoce et même 11,7% d'être dans les huit premiers et directement qualifiés pour les huitièmes.

Autant dire qu'avec 10 points au compteur en cas de victoire, les barrages seraient une quasi-certitude. Les Ty-Zefs ne prennent d'ailleurs même plus la peine de cacher leurs ambitions. "Je pense que la qualification est dans nos têtes déjà depuis nos deux premières victoires (...) mais c'est sûr que maintenant, c'est l'objectif (...) Il ne faut pas se cacher et faire les faux (modestes)", avait clamé l'entraîneur Eric Roy, après avoir tenu tête à Leverkusen (1-1), le 23 octobre.

Prague jouera son va-tout

Idéalement, le technicien aurait sans doute préféré se présenter à Prague autrement que sur une défaite à domicile contre Nice (0-1) qui laisse les Finistériens onzièmes au classement de Ligue 1 et avec trois longueurs d'avance seulement sur la zone rouge. Le fait que son équipe ait perdu avant les victoires contre Sturm Graz et Salzbourg et n'ait fait que match nul avant Leverkusen, ne le consolera pas, même s'il dément toute distraction liée aux échéances européennes approchantes. "La seule bonne nouvelle de ce match, en étant tombé très bas en première période, (c'est qu'on) est capable d'être à nouveau dans de la haute performance en seconde période. Ça veut dire que l'équipe a quand même des ressources, est capable de réagir", avait-il expliqué après Nice.

Mais au Letna Stadium, il ne faudra pas avoir de retard à l'allumage face au Sparta Prague qui jouera son va-tout. Après des débuts tonitruants dans cette C1 avec une victoire sans appel 3-0 contre Salzbourg, les Tchèques ont pris un bon point à Stuttgart mais ils restent sur une gifle (5-0) contre Manchester City et ils ont encore à affronter l'Atlético Madrid, le Feyenoord, l'Inter Milan et Leverkusen. Sur le plan national aussi, l'équipe soutenue depuis 20 ans par son propriétaire, le milliardaire Daniel Kretinsky, présent dans les médias, l'énergie ou la distribution en France, marque le pas.

Brest doit capitaliser

Alors qu'elle avait gagné sept de ses huit premières rencontres en championnat et fait un nul, elle a perdu lors de quatre des cinq dernières journées. Le Sparta s'est notamment incliné lors du derby contre le Slavia (2-1), qui a désormais 10 points d'avance sur eux en tête du classement, mais aussi contre Viktoria Plzen (1-0) qui les a doublés pour la deuxième place qualificative pour les barrages d'accession à la Ligue des champions. Et, samedi dernier, le club tchèque s'est incliné à domicile, contre Banik Ostrava (1-3), 4e et revenu à un point.

>> LIRE AUSSI - Soupçons de détournement de fonds publics : perquisition en cours à la Ligue de football professionnel

Handicapés par les pépins musculaires de ses ailiers slovaque Lukás Haraslín et serbe Veljko Birmancevic, ainsi que de son défenseur latéral droit équatorien Angelo Preciado, le Sparta semble bon à prendre. Équipe du quatrième chapeau, le moins relevé, au tirage au sort, comme Brest, Prague est en tout cas la plus abordable des cinq rencontres qu'il reste encore aux Bretons et ils seraient bien inspirés de capitaliser dès mercredi. Il leur restera ensuite à défier le haut du panier avec un déplacement à Barcelone et la réception du Real Madrid et des matchs compliqués sans être totalement insurmontables, avec un déplacement pour affronter le Shakhtar Donetsk et la réception du PSV Eindhoven qui a tenu le Paris SG en échec (1-1) au Parc lors de la dernière journée.