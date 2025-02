Coupe de France : L'ogre PSG contre le Petit Poucet Saint-Brieuc en quarts de finale

Le Paris Saint-Germain, immense favori de la Coupe de France, jouera contre Saint-Brieuc (N2) en Bretagne en quarts de finale, selon le tirage au sort effectué jeudi. L'AS Cannes (N2) recevra Guingamp (L2), qui l'avait déjà éliminé la dernière fois que le club azuréen a joué un quart de finale de Coupe de France, en 2014.

L'ogre contre le Petit Poucet : le Paris Saint-Germain, immense favori de la Coupe de France, jouera contre Saint-Brieuc (N2) en Bretagne en quarts de finale, selon le tirage au sort effectué jeudi. "C'est génial", s'est enthousiasmé l'entraîneur-président-directeur sportif de Saint-Brieuc Guillaume Allanou sur France 3, où se déroulait le tirage au sort, des mains du tennisman Richard Gasquet.

"Recevoir le plus grand club français des 10-15 dernières années, c'est extraordinaire, a-t-il ajouté. On ne le jouera évidemment pas dans notre petit stade, c'est impossible, mais on toquera à la porte de nos voisins bretons pour voir qui peut nous accueillir."

Brest (L1) est content d'avoir échappé au Paris Saint-Germain, qu'il retrouvera mardi en barrage aller de Ligue des champions, et recevra Dunkerque (L2). "Ça me fait plaisir de jouer à domicile", a salué l'entraîneur brestois Eric Roy sur France 3. L'entraîneur parisien Luis Enrique aussi est satisfait. Il expliquait jeudi après-midi ne pas vouloir tirer Brest. "Non non, chaque fois que je joue contre (eux), j'ai beaucoup de travail. J'espère donc qu'on tirera une autre équipe", disait le technicien espagnol.

L'AS Cannes (N2) recevra Guingamp (L2), qui l'avait déjà éliminé la dernière fois que le club azuréen a joué un quart de finale de Coupe de France, en 2014. L'En Avant s'était imposé 2-0 avant d'aller remporter le trophée. Enfin, Angers (L1) affrontera le vainqueur du dernier 8ᵉ de finale, Bourgoin-Jallieu (N3)-Reims (L1), programmé jeudi soir. À domicile si c'est contre le club champenois ; à Bourgoin si le club de N3 s'impose, et chipe le titre honorifique de Petit Poucet à Saint-Brieuc. Les quarts de finale sont programmés du 25 au 27 février.

Le tableau des quarts de finale :

Brest (L1) - Dunkerque (L2)

AS Cannes (N2) - Guingamp (L2)

Stade Briochin (N2) - Paris SG (L1)

Angers (L1) - Bourgoin-Jallieu (N3) ou Reims (L1)